Un oraș antic misterios, vechi de 4.000 de ani, a fost găsit în deșert / foto în articol

Rămășițele orașului, numit al-Natah, au fost mult timp ascunse de oaza Khaybar, o pată verde și fertilă înconjurată de deșert în nord-vestul Peninsulei Arabe. Apoi a fost descoperit un zid antic de 14,5 kilometri lungime, conform cercetărilor conduse de arheologul francez Guillaume Charloux, publicate la începutul acestui an, scrie Science Alert.

O echipă franco-arabă de cercetători a oferit „dovada că aceste ziduri sunt organizate în jurul unui habitat”, a declarat Charloux pentru AFP.

Marele oraș, care a găzduit până la 500 de locuitori, a fost construit în jurul anului 2.400 î.Hr. în timpul epocii timpurii a bronzului, au spus cercetătorii.

A fost abandonat aproximativ o mie de ani mai târziu. — Nimeni nu știe de ce, a precizat Charloux.

Când a fost construit al-Natah, orașele înfloreau în regiunea Levantului de-a lungul Mării Mediterane, din Siria actuală până în Iordania.

La acea vreme se credea că nord-vestul Arabiei era un deșert sterp, străbătut de păstori nomazi și presărat cu morminte.

Asta până acum 15 ani, când arheologii au descoperit ziduri care datează din epoca bronzului în oaza Tayma, în nordul Khaybar.

Această „prima descoperire esențială” i-a determinat pe oamenii de știință să privească mai atent aceste oaze, aa mai zis Charloux.

Rocile vulcanice negre au ascuns atât de bine pereții al-Natah încât „a protejat situl de săpăturile ilegale”, a spus Charloux.

Dar observarea sitului de sus a scos la iveală potențiale căi și fundațiile caselor, sugerând unde ar trebui să sape arheologii.

Ei au descoperit fundații „suficient de puternice pentru a susține cu ușurință locuințe cu cel puțin unul sau două etaje”, a spus Charloux, subliniind că este mult mai mult de lucru pentru a înțelege cum a arătat întregul complex.

Dar descoperirile lor preliminare pictează o imagine a unui oraș de 2,6 hectare cu aproximativ 50 de case în vârful deal, oraș înconjurat de un zid.

