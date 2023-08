Protest în Austria împotriva turiștilor: se cere limitarea vizitatorilor

Localitatea, înscrisă în Patrimoniul Mondial UNESCO, ajunge să primească până la 10.000 de vizitatori pe zi în timpul sezonului de vârf, deşi numărul locuitorilor săi depăşeşte cu puţin 700.



Localnicii solicită limitarea numărului de turişti pe zi şi interzicerea circulaţiei autobuzelor turistice după ora locală 17:00.



Deşi turismul a fost benefic pentru economia oraşului Hallstatt, unii locuitori sunt de părere că sunt pur şi simplu prea mulţi vizitatori.



Hallstatt, cu casele sale vechi şi pitoreşti pe malul unui lac alpin imaculat, înconjurat de munţi stâncoşi, a devenit un hotspot turistic în ultimii ani.



În 2006, orăşelul a apărut într-o dramă romantică sud-coreeană, ceea ce i-a sporit popularitatea în Asia, iar şase ani mai târziu în China a fost construită o replică a localităţii.



Mulţi vizitatori vin în căutarea selfie-ului perfect, având ca fundal lacul, turnul subţire al bisericii de un gri pal şi peisajul montan uimitor.



În condiţiile în care orăşelul a devenit una dintre destinaţiile europene cele mai invadate de turişti, unii localnici cred că sunt pur şi simplu prea mulţi vizitatori, în special excursionişti de o zi, aduşi în localitate cu autocare mari.



Deocamdată, la fel ca Veneţia şi alte destinaţii afectate de turismul excesiv, se pare că Hallstatt va trebui să suporte binecuvântările mixte ale popularităţii sale.



În luna mai a acestui an, locuitorii au ridicat pentru scurt timp un perete de lemn în cel mai popular loc de făcut selfie-uri, blocând priveştea Alpilor, în semn de protest faţă de poluarea fonică şi de traficul din orăşel. În urma reacţiilor negative de pe reţelele sociale, obstacolul a fost îndepărtat.



La acel moment, primarul oraşului a declarat că doreşte să reducă cu o treime numărul de autobuze care trec prin Hallstatt.



Înainte de pandemia de COVID-19, orăşelul primea circa un milion de vizitatori pe an, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News