Primul soldat rus judecat pentru crime de război, condamnat la închisoare pe viață. „Aș vrea să-mi cer scuze"

Tribunalul Districtual Solomensky din Kiev a anunțat astăzi verdictul asupra soldatului rus Vadim Shishimarin, în vârstă de 21 de ani, care este acuzat că a ucis un civil pe teritoriul Ucrainei pe 28 februarie. Instanța l-a găsit vinovat pe Vadim Shishimarin și l-a condamnat la închisoare pe viață în temeiul articolului privind încălcarea legilor și obiceiurilor războiului (Partea 2 a articolului 438 din Codul penal al Ucrainei).

Astfel, Tribunalul Districtual Solomensky din Kiev l-a găsit pe sergent vinovat de încălcarea legilor și obiceiurilor războiului, combinată cu uciderea premeditată a unui civil, Alexander Shelipov.

Reamintim că acesta este primul soldat rus judecat pentru crime de război. Shishimarin și-a recunoscut vinovăția, dar a spus că l-a împușcat în Alexander Shelipov la insistențele colegilor săi, unul dintre acei soldați fiind de rang înalt. Soția defunctului a declarat instanței că inculpatul merită pedeapsa capitală, dar nu o deranjează dacă este schimbat cu prizonieri de război ucraineni, scrie Mediazona.

Cum a fost ucis Alexander Shelipov

Procesul deschis asupra armatei ruse a început pe 18 mai. Cazul uciderii lui Alexander Shelipov, un locuitor al satului Chupakhivka, regiunea Sumy, a fost examinat de Tribunalul Solomensky din Kiev în timpul a trei ședințe. Bărbatul a fost ucis de soldatul rus pe 28 februarie, la patru zile după invadarea Ucrainei de către Rusia. Shishimarin a tras mai multe focuri de armă țintite prin geamul deschis al mașinii, dintr-o pușcă de asalt Kalashnikov în capul bărbatului de 62 de ani. Alexander Shelipov a murit pe loc, la câteva zeci de metri distanță, scrie nv.ua.

Vadim Shishimarin are 21 de ani și este comandantul unității militare 32010 a diviziei a 4-a de tanc din Kantemirovskaya, regiunea Moscova.

„Aș vrea să-mi cer scuze încă o dată pentru ceea ce am făcut. Nu neg și sunt gata să accept toate măsurile care vor fi. Regret sincer ceea ce am făcut. În acel moment, eram nervos, au fost lupte și nu am vrut să ucid, dar s-a întâmplat... Ulterior, mi-am dat seama că era mai bine să mă predau.”, a spus Shishimarin.

