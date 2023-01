Foto: Pexels/Primarul din New York spune că ''nu e loc'' în oraşul său pentru migranţi

O vizită a primarului New York-ului într-un oraș de la granița sudică pentru a discuta problema imigrației este un eveniment fără precedent.

Primarul din New York, democratul Eric Adams, a vizitat duminică oraşul El Paso de la graniţa cu Mexic şi a afirmat că "nu e loc în New York" pentru autobuzele cu migranţi trimise în marele oraş american, relatează Reuters.



Adams a criticat totodată administraţia preşedintelui Joe Biden, subliniind că "acum e timpul ca guvernul naţional să-şi facă treaba" în ce priveşte criza migranţilor de la graniţa de sud a SUA, scrie Agerpres.

Vizita unui primar al New Yorkului într-un oraş de la graniţa sudică în legătură cu problema imigraţiei este un fapt fără precedent, notează Reuters.

New York are probleme financiare foarte serioase

Înainte de deplasarea sa la El Paso, Eric Adams a subliniat că fluxul de migranţi în metropola pe care o administrează ar putea costa municipalitatea până la 2 miliarde de dolari, într-un moment în care New Yorkul se confruntă deja cu grave probleme bugetare.



State americane conduse de republicani au trimis autobuze pline cu migranţi către oraşe din nord, ceea ce, la New York, a exacerbat criza locuinţelor şi a accentuat problema oamenilor fără adăpost.



Mii de migranţi au ajuns astfel din Florida şi Texas - state cu guvernatori republicani - în oraşe conduse de politicieni democraţi, între care New York, Chicago şi Washington D.C., scrie sursa citată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News