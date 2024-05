Prim-ministrul Georgiei continuă susținerea legii privind ”agenții străini”, în ciuda a 50000 de oameni care au protestat sâmbătă seară

Kobakhidze a declarat la un briefing televizat că partidul de guvernământ Georgian Dream va asigura adoptarea proiectului de lege în a treia lectură în această săptămână și a amenințat cu urmărirea penală a protestatarilor dacă recurg la violență. Opoziția georgiană a cerut oponenților proiectului de lege să organizeze un protest pe toată noaptea în fața parlamentului pentru a împiedica parlamentarii să intre în clădire luni, când urmează să înceapă dezbaterile asupra celei de-a treia lecturi a proiectului de lege.

Proiectul de lege impune organizațiilor care primesc peste 20% din finanțare din străinătate să se înregistreze ca agenți ai influenței străine sau să facă față unor amenzile punitive. Țările occidentale și opoziția georgiană denunță proiectul de lege ca fiind autoritar și inspirat din Rusia. Criticii îl compară cu legea "agenti străini" a Rusiei din 2012, care a fost folosită pentru a hărțui criticii Kremlinului lui Vladimir Putin.

Disputa cu privire la proiectul de lege a devenit considerată ca fiind cheie pentru viitorul Georgiei, care a avut tradițional relații calde cu Occidentul, continuându-și eforturile de a adera la Uniunea Europeană și la NATO, sau construind în schimb legături cu Rusia. UE, care a acordat Georgiei statutul de candidat în decembrie, a repetat de mai multe ori că proiectul de lege ar putea pune în pericol integrarea ulterioară a Tbilisiului cu blocul.

Fondatorul partidului Georgian Dream, miliardarul fost prim-ministru Bidzina Ivanishvili, a declarat lună trecută că legea este necesară pentru a afirma suveranitatea georgiană față de puterile occidentale care, potrivit lui, doresc să tragă țara într-o confruntare cu Rusia.

Seara de sâmbătă, o mulțime de protestatari a înfruntat ploaia torențială pentru a organiza cea mai mare protestă până acum, cu mai multe coloane de manifestanți care au blocat o mare parte din centrul Tbilisiului.

