Poşta Română nu poate scana cardurile de energie. Sergiu Bîlcea, PNL: Rămâne gustul amar că nu s-au întâmplat mai repede aceste schimbări

Poşta Română a lansat abia în cursul zilei de luni, 16 ianuarie, licitaţia pentru a cumpăra aceste dispozitive. Aproximativ 7000 de dispozitive vor fi puse la dispoziţia poştaşilor pentru a scana facturile şi pentru a înregistra plata acestora. Este puţin probabil ca aceste dispozitive optice să ajungă îăn timp util şi asta pentru că până pe data de 19 ianuarie compania trebuie să analizeze toate ofertele. Apoi, va trebui ales câştigătorul licitaţiei. Trebuie luat în calcul şi faptul că licitaţia ar putea fi contestată.

Guvernul s-a angajat ca banii să fie folosiţi până pe data de 20 februarie sau 1 martie. Acesta este momentul în care românii care beneficiază de acest ajutor, 2,8 milioane de gospodării, vor reuşi să achite facturile la energie. În acest moment, există două modalităţi de plată: fie merg la oficiul poştal, fie cer postaşului să proceseze facturile.

Autorităţile ar trebui să comunice unde vor fi aceste dispozitive şi dacă toate localităţile din ţară vor fi dotate cu PDA-uri.

După ce modificarea va fi făcută, va exista posibilitatea de a folosi cardurile online, astfel încât plata să fie făcută individual.

"Decizia politică corectă este aceea de a ajuta oamenii. Poşta Română este obligată să se modernizeze, este obligată să intre o altă etapă de dezvoltare. Rămâne acest gust amar pentru că nu s-au întâmplat mai repede aceste schimbări în cadrul Poştei Române şi, în general, în statul român. Şi această criză, indiferent că vorbim despre criza pandemică, criza de energie, criza socială pe care am avut-o în 2022 şi iată că începe şi în 2023 în aceeaşi realitate, ne face să accelerăm deciziile majore", a declarat Sergiu Bîlcea, deputat PNL pentru Antena 3 CNN.

România riscă să piardă banii de la UE

România riscă să rămână fără banii din cauza procedurile, facturile vin, iar banii trebuie folosiţi până la un anumit termen.

"Banii trebuie folosiţi până la finalul anului şi, până atunci, toate neajunsurile trebuie rezolvate. Decizia politică a coaliţiei a fost să ajute românii şi acest lucru trebuie pus în practică de funcţionari", a mai declarat reprezentatul PNL.

Poşta Română poate prelua facturile in 1500 de locaţii

"Poşta Română poate prelua achitarea de facturi în 1500 de locaţii. avem undeva la 4000 - 4500 de ghişee. Noi avem această capacitate în oficiile poştale. Mai mult, vrem să creştem capacitatea companiei de a scana şi a încasa facturile de la 4500 ghişee, undeva la 11.000. În clipa de faţă, compania are 2000 de telefoane mobile în contractul nostru de citit contoare. Deci, acei oameni pot să si scaneze şi să încaseze facturi. Mai mult, am derulat o procedură la finalul anului trecut în care am mai cumpărat 400 de telefoane şi imprimante mobile. Dar credem că este nevoie de încă 7000 ca, dacă 7000 de români vor să-şi plătească factura în acelaşi timp, să aibă unde să o facă." a declarat directorul Poştei Române, Valentin Ştefan, pentru Antena 3CNN.

"Procedura este foarte simplă.În clipa în care un client interacţionează cu un poştaş îi pune la dispoziţie 3 documente: cartea de identitate, factura la utilităţi şi cardul de energie din partea ministerului.", a mai spus directorul poştei.

Angajaţii nu ştiu să folosească dispozitivele

"Noi am pregătit echipe de training la nivel central care urmează să ducă mai departe felul în care se desfăşoară citirea în sine, odată ce lucrurile evoluează. Există o structură simplă în Poşta Română. există o pregătire la nivel naţional, la nivel de sucursale, la nivel de OJP şi la nivel de oficiu poştal, Toată această pregătire ar trebui să dureze două săptămâni. Noi intenţionăm să începem la 1 februarie. Normele sunt clare", a mai declarat directorul Poştei Române.

"Vor exista provocări, nu spunem că totul o să meargă strună, dar compania este pregătită să ducă la bun sfârşit acest contract şi ne bucurăm că este unul dintre cele mai mari contracte pe care poşta le-a avut în ultimii ani.", a concluzionat directorul.

