Poreclele și numele criptate folosite de Prințul Harry în cartea "Spare", decodate. Cine sunt, de fapt, Tăntălăul şi Gogomanul, Albina, Musca sau Viespea

Uneori noua carte a Prințului Harry pare a fi o ghicitoare. În autobiografia sa foarte așteptată "Spare", Ducele de Sussex folosește porecle și nume de cod secrete atunci când se referă la anumite persoane. Unele dintre ele sunt incredibil de evidente, cum ar fi Granny pentru bunica lui, regretata Regina Elisabeta a II-a, sau Meg și Lili pentru soția sa Meghan Markle și fiica lor, Lilibet.



Cu toate acestea, există o serie de nume codate care au nevoie de puțin mai multe cunoștințe pentru a le descifra, iar unele dintre ele nu sunt foarte drăguțe, scrie Mirror.

Cealaltă Femeie

Harry nu-și reține antipatia pentru "Cealaltă Femeie". La începutul cărții, Harry explică cum era viața după ce mama sa, Prințesa Diana, a murit și cum a început să meargă mai departe tatăl său, Regele Charles. Harry spune că a simțit prezența "celeilalte femei" și că fratele său, Prințul William, avea de multă vreme suspiciuni despre ea, care l-au derutat și l-au chinuit.



"Cu mama dispărută, tata era liber să o vadă pe Cealaltă Femeie în mod deschis și de câte ori îi plăcea", scrie Harry.

După ce a folosit expresia de patru ori într-o jumătate de pagină, Harry dezvăluie în cele din urmă că "Cealaltă Femeie" este de fapt Regina Consoartă Camilla.



Ea nu primește o evaluare bună în carte, Harry susținând că "mama lui vitregă rea" ar arunca oamenii sub autobuz pentru a sta pe tron.

Tăntălăul şi Gogomanul

Harry critică frecvent acțiunile paparazzilor în cartea sa și are porecle pentru doi dintre cei mai frecvenți urmăritori ai săi. Numindu-i Tăntălăul şi Gogomanul, Harry spune că i-ar recunoaște întotdeauna pe cei doi din mulțime și că aceștia au fost cei mai hotărâți să facă fotografii cu el.



Harry își amintește de un incident în timp ce părăsea un club unde au provocat o alertă de securitate, deoarece se credea că cineva are o armă. Paznicul lui, Billy, a intrat în acțiune, dar Harry l-a recunoscut pe vinovat.



"Billy the Rock a sărit înainte, cu mâna pe pistol și aproape că i-a împușcat cei doi bărbați. Dar erau doar Tăntălăul şi Gogomanul... Billy i-a ținut și le-a țipat în față", scrie Harry.

Albina, Musca și Viespea

Sună ca și cum ar putea fi o nouă organizație de supereroi, dar sunt de fapt un grup de consilieri puternici ai Familiei Regale. Se crede că Viespa este secretarul privat al Regelui Charles, Clive Alderton, în timp ce Musca ar fi fost al Prințului William, Simon Case.



În carte, Harry explică că cei trei "bărbați albi de vârstă mijlocie" și-au consolidat puterea "printr-o serie de manevre machiavelice îndrăznețe"



El descrie Albina ca fiind cu o fața ovală și neclară și a spus că Viespa "te-ar înjunghia cu acul ei uriaș". Numindu-i "uzurpatori", Harry adaugă: "În adâncul sufletului, mi-a fost teamă că fiecare bărbat se simțea a fi Unicul Adevărat Monarh, că fiecare profita de o regină în vârstă de nouăzeci de ani, bucurându-se de poziția sa influentă în timp ce pur și simplu păreau să servească".



Potrivit lui Harry, Albina a fost trimisă să-l ajute pe el și pe Meghan să se ocupe de problemele lor, dar după o întâlnire nu au mai auzit niciodată de el. Exact același lucru se presupune că s-a întâmplat când Viespa a susținut că îi va ajuta.

