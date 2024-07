Porecla Reginei Camilla, inventată de nepoții săi vitregi. Cum o numesc Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis

Sursa foto: Facebook The Royal Family

Când membrii Familiei Regale britanice sunt în intimitatea casei lor, înconjurați doar de cei mai apropiați, nu se numesc unul pe altul după titlurile lor oficiale, pe care le auzim noi în spațiul public. Majoritatea dintre ei au porecle unii pentru alții. Spre exemplu, Meghan Markle a dezvăluit anterior că îl numește pe soțul ei Prințul Harry, Haz. Regina Elisabeta a fost numită Lilibet, iar prințul William îi spunea „Gary” când era mai mic, deoarece nu putea spune „bunica”.

Și cea mai tânără generație de membri ai Familiei Regale folosește folosește porecle acum. Se spune că Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis știu totul despre „bunica Diana” și se referă la Regele Charles drept „bunicul Wales”. Potrivit Daily Mail, porecla "bunicul Wales" urmează același format pe care l-a folosit Regina pentru bunicul ei - George V, pe care l-a numit "bunicul Anglia".

Ce poreclă are Regina Camilla

Dar când vine vorba de Regina Camilla, este evident că poartă un nume diferit de cel tradițional - „bunica”. Camilla, care are cinci nepoți ai ei, plus nepoții vitregi: este numită „Gaga” de către Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Ea i-ar fi spus lui cântăreței Lady Gaga că nepoții vitregi o numeau „GaGa” atunci când s-au întâlnit în timpul spectacolului Royal Variety din 2016.

Între timp, Prințul George a avut și el o poreclă adorabilă pentru străbunica lui, regretata Regina Elisabeta a II-a, și a numit-o „Gan-Gan”. Vorbind în 2016, după nașterea Prințesei Charlotte, Kate Middleton a spus: „Este foarte special să ai o nouă fetiță... Mă simt foarte, foarte norocoasă că George are o soră mai mică.



„Regina a fost foarte încântată că este o fetiță și cred că de îndată ce ne-am întors aici, la Kensington, a fost unul dintre primii noștri vizitatori. George are doar doi ani și jumătate și o numește „Gan-Gan. Ea lasă întotdeauna un mic cadou sau ceva în camera lor și asta arată dragostea pe care o are pentru familia ei”, a mai povestit aceasta.

