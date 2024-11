Poliția a oprit 25 de câini și 3 pisici de la export în Anglia. Acuzații de fals și complicitate

Animalele au fost identificate într-o autoutilitară de transport, înmatriculată în Vâlcea, care se deplasa pe raza județului Hunedoara. În autoutilitară se aflau 25 câini și 3 pisici, toate destinate exportului.



Animalele urmau să părăsească România la data de 9 noiembrie a.c. Acestea au fost identificate în trafic pe artera E673, în județul Hunedoara, pe direcția de mers spre Coșevița. Destinația finală ar fi urmat să fie Anglia.



În urma verificărilor efectuate, a rezultat că 27 din cele 28 de animale depistate figurau ca fiind cazate într-un centru de colectare din județul Timiș.



De asemenea, un animal din specia canină nu era identificat prin microcipare și nici nu era însoțit de documentele sanitar-veterinare prevăzute de lege.



În plus, polițiștii au constatat ca autoutilitara controlată nu deținea registru de transport.

Controalele polițiștilor s-au extins pe raza județelor Timiș și Arad

Cu sprijinul Direcției pentru Protecția Animalelor, controalele polițiștilor s-au extins pe raza județelor Timiș și Arad. Existând suspiciunea că exportul animalelor ar fi trebuit efectuat sub orice formă, au fost informate inclusiv punctele vamale.



Pentru ca cele 28 de animale să ajungă peste granițe, o femeie de 54 ani, funcționar public în cadrul D.S.V.S.A. Timiș, ar fi implementat și emis certificate în care ar fi consemnat date necorespunzătoare adevărului.



Doi bărbați, de 37 de ani, respectiv 67 de ani, în calitate de administratori, ar fi înlesnit și ar fi ajutat, funcționarul public din cadrul D.S.V.S.A. Timiș să emită certificatele necesare, fără să respecte prevederile legale.



Alte două persoane, o femeie de 36 ani și un bărbat de 56 ani, ambii medici veterinari, ar fi implementat fără drept, în baza națională de date, informații necorespunzătoare adevărului, în scopul de a putea fi emise documentele anterior menționate.



Cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual, fals în declarații, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la fals intelectual, potrivit comunicatului I.P.J. Hunedoara.

