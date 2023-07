Poezia-Port la Dunăre, la Galați. Florina Zaharia: „A fost o muncă imensă!”

Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Sud-Est, cu sprijinul Primăriei Galați au organizat, în perioada 29 iunie - 01 iulie, Festivalul Internațional de Literatură „Poezia - Port La Dunăre”, totul sub cupola celebrării Zilei Dunării. Invitații din România și din alte 8 țări: Germania, Estonia, Argentina, Ungaria, Republica Moldova, Ucraina, Marea Britanie și Austria au susținut recitaluri, lecturi publice, workshopuri şi ateliere literare.

Florina Zaharia, s-a încheiat Festivalul Internațional de Literatură "Poezia- Port la Dunăre", felicitări pentru reușită. Ce înseamnă pentru lumea literară din Galați acest festival?

Florina Zaharia: Suntem abia la a doua ediție în acest format, cu proiect depus la Primăria Municipiului Galați. Suntem încă la început dar avem sprijinul necondiționat al tuturor celor care au înțeles fenomenul cultural și activitățile propuse de noi. Cred că am reușit să cooptăm în jurul acestui festival nu numai scriitori și idei, ci și instituții care au agreat de la început ideea celebrării Dunării prin Poezie și Creativitate. Am reușit să aducem la Galați 60 de scriitori din România și din alte 8 țări: Germania, Estonia, Argentina, Ungaria, Republica Moldova, Ucraina, Marea Britanie și Austria. A fost o muncă imensă timp de șase luni cu o echipă de trei oameni. Conceptul de ART CITY sub egida căruia s-a desfășurat festivalul a devenit o cupolă desfășurată pe parcursul nu a trei zile de festival, ci a trei luni de evenimente literare, culminând cu celebrarea Zilei Dunării în 29 iunie.

Dacă ne-am raporta la cifre, acest festival a însemnat 100 de șabloane efectuate cu numele scriitorilor de pe Aleea din Grădina Publică, 6000 de cartoline realizate pentru membrii filialei noastre, un tiraj de 1000 de exemplare din volumul Caleidoscop literar la Dunărea de Jos (autor Adi G. Secară) un volum de jazz critic despre lumea literară de la Dunărea de Jos, 60 de penițe oferite ca simbol al trofeului Dunării, 500 de exemplare din albumul Poezie și Dunăre și încă multe alte concepte și realizări grafice pentru alte produse promotionale care pun în valoare scriitorii și orașul Galați.

A devenit un festival de tradiție. Ce a fost deosebit anul acesta?

F.Z.: Unul dintre produsele inedite ale acestui proiect a fost Aleea Scriitorilor. În Grădina Publică, vegheați de statuia conului Caragiale, au fost inscripționate pe asfalt numele tuturor membrilor filialei sud est și numele tuturor invitaților în festival. Apoi conceptul festivalului și sloganul: simte pulsul poeziei a adus ca noutate realizarea unor penițe care au avut atașate niște dispozitive care măsoară pulsul (la propriu). Anul acesta am realizat pentru prima oară Cartolinele Dunării care promovează membrii filialei sud est și pot fi dăruite tuturor cititorilor de poezie. Un alt moment unic în festival a fost și întâlnirea și recitalul poeților pe nava istorică Tudor Vladimirescu, navă care se află în portul Galați și care a fost pregătită cu haine de sărbătoare pentru ca scriitorii să o viziteze de Ziua Dunării. Workshopurile desfășurate la Centrul Cultural Dunărea de Jos și la Biblioteca V A Urechia despre Poezie, Critică, Filosofie și Traduceri au facilitat întâlnirea cu invitați de la alte filiale din țară.

Ce îți propui pentru ediția de anul viitor?

F.Z.: Din fiecare ediție, din fiecare proiect finalizat am învățat ceva. M-am îmbogățit enorm de la feedback-ul tuturor invitaților, iar aceste aspecte nu pot decât să nască idei noi. Aș vrea ca festivalul să devină un punct distinct pe harta literară a României și nu numai, iar scriitorii străini care ne vizitează să ducă mai departe vestea despre cum gălățenii celebrează Dunărea și Poezia.

Poate părea o întrebare banală, dar cu ce ajută cultura o comunitate?

F.Z: Poate părea banal, da, aveți dreptate, dar e complicat. Depinde cine, ce și cum înțelege aspectul/produsul cultural. Una dintre problemele lumii în care trăim este receptarea culturală. Fiecare percepe, înțelege și vede ce poate. Dar lucrul acesta nu ar trebui să stopeze sau să afecteze în vreun fel fenomenul cultural. Poate fi o discuție/analiză pe mai multe planuri.

Mulțumim și felicitări! La cât mai multe reușite în ce îți propui.

