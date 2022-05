Piesa God Save The Queen va fi relansată înaintea Jubileului de platină al Reginei Elisabeta a II-a

"Unul dintre cele mai căutate viniluri din istorie se întoarce pe rafturi", se indică pe contul oficial de Twitter al trupei, anunţând reeditarea într-un număr limitat de exemplare de vinil a piesei "God Save The Queen".



Lansarea piesei, care îşi împrumută numele de la imnul naţional britanic, a coincis cu Jubileul de Argint (25 de ani de domnie) al monarhului în 1977.



Comparând monarhia cu un "regim fascist" şi afirmând că regina "nu este o fiinţă umană", melodia a fost interzisă la radioul şi televiziunea publică pentru a nu o jigni pe regină şi pe susţinătorii acesteia.



Piesa a ajuns însă pe locul al doilea în topurile britanice.



La vremea respectivă, casa de discuri cu care colabora trupa A&M Records a distrus 25.000 de exemplare ale discului. De această dată, doar 1.977 de exemplare ale versiunii A&M Records a piesei vor fi disponibile, având pe partea B piesa "No Feeling".



Un al doilea vinil conţinând piesa, sub marca Virgin, va fi reeditat, având pe copertă faimoasa ilustraţie a lui Jamie Reid cu chipul Elisabetei a II-a cu ochii şi gura acoperite de titlul piesei şi numele trupei. Pe partea B a acestui vinil figurează piesa "Did You No Wrong".



Ambele viniluri vor fi puse în vânzare pe 27 mai, cu câteva zile înainte de marcarea a 70 de ani de la urcarea pe tron a suveranei, pe parcursul unui weekend prelungit, de patru zile, de joi, 2 iunie 2022, până duminică, 5 iunie 2022, scrie Agerpres.

Breșă de securitate la CASA REGALĂ. Un preot FALS, alături de soldații responsabili cu PROTECȚIA Reginei

Armata britanică a declarat că a lansat o anchetă după ce în presă a apărut informaţia că un bărbat care pretindea că este preot a petrecut o noapte într-o cazarmă alături de soldaţii responsabili cu protecţia reginei Elisabeta.

Totul a avut loc în apropierea castelului Windsor unde monarhul locuieşte, informează Reuters marţi. Tabloidul The Sun a relatat că impostorului i s-a permis accesul în cazarma regimentului Coldstream Guards fără să arate vreun document justificator sau de identificare, iar mai târziu a mâncat, a băut şi a spus poveşti cu soldaţii.



Regina nu se afla la Windsor la momentul incidentului care a avut loc miercurea trecută, a precizat publicaţia. CITEŞTE MAI MULTE AICI

