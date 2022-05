Pătrunjelul, un dar al naturii pentru corpul nostru. Medicul Anca Hâncu: Iată cantitatea ideală!

Afli răspunsul de la medicul Anca Hâncu.

„Pătrunjelul are beneficii pentru sănătatea cardiovasculară. Fluidifică sângele și previne astfel accidentele vasculare cerebrale, dar și alte boli cardiovasculare. Este și un detoxifiant natural. Are o combinație de vitamine, minerale și antioxidanți care îi dau aceste proprietăți. Echilibrează și hormonal, este indicat mai ales pentru femeile la menopauză. De asemenea, are efect antiinflamator. Este bun și în reumatism”, a explicat medicul Anca Hâncu în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, de la Antena 1.

„100 de grame depășesc deja necesarul de Vitamina C pentru o zi”, a mai spus specialistul.

Medicul nutriționist Anca Hâncu a spus care este secretul ei pentru mujdei astfel încât să fie sănătos.

„La mujdei am să vă spun secretul meu de gospodină. Amestesc câțiva căței de usturoi cu blenderul, pun doar foarte puțin ulei, iar în rest pun apă minerală și atunci practic iau toate beneficiile usturoiului, fără a încărca cu foarte mult ulei, de fapt, cu foarte multe calorii”, a zis medicul nutriționist Anca Hâncu la Antena 1, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

„Usturoiul este un antibiotic natural, antifungic, antiseptic, antiinflamator, antioxidant. Alicina este cea mai importantă substanță care se găsește în usturoi și are proprietăți importante. Așa cum spuneam, este practic un antibiotic natural. Substanța se eliberează doar în momentul în care usturoiul este fărâmițat, este mestecat, este macerat. Deci nu atunci când fierbem usturoiul așa întreg”, a spus medicul nutriționist Anca Hâncu la Antena 1.

De asemenea, specialistul a zis că usturoiul acționează și în scăderea tensiunii arteriale astfel că vom avea o protecție cardiovasculară. Ajută și la creșterea capacității de efort, dar și performanțele sexuale. Aproximativ un cățel de usturoi pe zi este cantitatea recomandată. În plus, are rol în scăderea colesterolului.

