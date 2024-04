Pățania unei mămici la supermarket: Verificați bonul / „Ne-am mirat de ce am plătit atât“ / foto în articol

O femeie din Cluj care a mers la supermarket a avut parte de un eveniment nefericit. Casiera a taxat-o de 19 ori pentru o pungă de ardei dulci, iar prețul a crescut de la aproape 18 lei la 341 de lei, scrie Știri de Cluj.

Clienta a observat eroare abia când a ajuns acasă și a relatat întregul eveniment într-o postare pe Facebook. Ea le-a recomandat altor femei să aibă grijă și să se uite pe bon atunci când merg să facă piața.

„Vreau să vă zic să aveți mare grija la magazinul Li** de la IRA. Azi am pățit, uitați câte punguțe cu ardei mi-o bătut pe casă, 19 bucăți, și eu am luat doar o singură bucată.

Verificați bonul la ieșirea din magazin. Noi nu am făcut-o și ne-am mirat de ce am plătit atâta, că nu am cumpărat nu știu ce…

Ajungând acasă m-am uitat pe bon și am găsit cauza… Mâine mergem să lămurim situația, aveți grijă oameni buni! După ce totul e enorm de scump, ne mai și fac de bani cu intenție sau fără”, a relatat clujeanca pe un grup de Facebook destinat mămicilor din Cluj.

Foto: Știri de Cluj

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News