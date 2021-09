"Pata" de pe moştenirea lăsată de Angela Merkel Europei Centrale şi de Est, la final de mandat

În cei 16 ani în care a deţinut poziţia de cancelar al Germaniei, Angela Merkel a fost o susţinătoare puternică a regiunii Europei Centrale şi de Est, scrie Vladislava Gubalova, senior research fellow în cadrul think tank-ului GLOBSEC din Bratislava, într-o opinie publicată de EUObserver, scrie Agerpres.

Acest lucru contează pentru că ţările din regiune continuă să depindă de Germania, în special economic. Ca membre ale UE, prin economii predominant orientate către export legate de lanţurile de aprovizionare germane, statele central-europene s-au putut întări şi bucura de prosperitate, în opinia Gubalovei. În plus, insistenţa Angelei Merkel de menţinere a dialogului deschis între Berlin, ECE şi UE a menţinut regiunea sub control, cu beneficii mutuale.

Privind înapoi, dacă păstrarea Fidesz în cadrul EPP sau susţinerea lui Boiko Borissov pe o perioadă atât de îndelungată a produs rezultate pozitive este îndoielnic, scrie Vladislava Gubalova. Ce este sigur este că în persoana Angelei Merkel, regiunea ECE a avut un susţinător constant. În acelaşi timp, regiunea s-a simţit adesea percepută ca fiind un membru inferior al clubului, iar multe ţări ECE simt că golul inevitabil lăsat de plecarea cancelarului în această toamnă le va da oportunitatea de a-şi asuma un rol sporit în cadrul UE.

Pata de pe moştenirea lăsată de Merkel

În opinia lui Daniel Hegedus, transatlantic fellow în cadrul German Marshall Fund din SUA, pata de pe moştenirea lăsată de Merkel are legătură cu faptul că aceasta a permis dezvoltarea am­biţiilor autoritare ale premierului maghiar Viktor Orban şi ale polo­nezului Jaroslaw Kaczynski în aşa măsură, încât acestea să reprezinte o ameninţare sistemică pentru UE, potrivit Politico. În spatele abordării can­ce­la­ru­lui german faţă de Ungaria şi Polonia stau doi factori, scrie He­gedus. Primul are legătură cu incapacitatea elitelor germane de a defini interesul naţional al ţării sub orice altă formă în afara celei economice de la reunificare. În al doilea rând, cultura politică ger­mană este orientată către dialog.

În acest moment, Merkel este percepută în Polonia drept cancelarul Nord Stream, notează Michal Baranowski, director al biroului din Varşovia al German Marshall Fund din SUA. Din perspectiva partidului PiS, Merkel este cancelarul Nord Stream mai presus decât orice altceva, atât de mult a afectat proiectul încrederea dintre cele două ţări la sfârşitul mandatului lui Merkel.

Armin Laschet, liderul CDU (Uniunea Creştin Democrată) susţinut de Angela Merkel în alegerile din această lună, este la rândul său un rusofil. Într-un interviu acordat în această vară The Guardian, acesta subliniază că dacă va câştiga în alegeri va îndemna Europa să reintre în dialog cu Vladimir Putin, va avertiza împotriva întreruperii negocierilor comerciale cu China, va pleda pentru o diplomaţie sporită în relaţiile dintre UE şi Ungaria, UE şi Polonia şi împotriva escaladării tensiunilor cu Marea Britanie.