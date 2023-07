Pastila de frumusețe. Cum evităm excesele alimentare din vacanță, cu Dr. Anca Hâncu / Video

Sâmbătă, 15 iulie, ora 15:00, avem o nouă ediție a emisiunii Pastila de Frumusețe, la DC News, Spectacola și DC Medical.

Dr. Anca Hâncu, medic generalist, doctor în științe medicale, nutriționist și coordonator al Centrului de Medicina Stilului de viață vine în platoul nostru, unde ne dezvăluie toate trucurile pe care trebuie să le știm, dacă vrem să ne menținem în formă cât mai bine pe timpul verii.

A început deja de ceva timp perioada concediilor, iar prima opțiune a românilor rămâne, ca și în anii trecuți, sejurul de tip all inclusive. Extrem de multe persoane aleg această variantă din dorința de a scăpa de orice fel de grijă, pe perioada zilelor de vacanță. Acest lucru poate veni însă ca o capcană pentru silueta noastră, atrage atenția specialista, care ne învață cum să mâncăm corect la all inclusive și cum să evităm întoarcerea acasă cu câteva kilograme în plus.

„În vacanță, mâncăm cât are nevoie corpul nostru, putem face însă alegeri mai sofisticate, mâncăm mâncăruri mai gustoase, gata pregătite, ne îmbie toate, dar sunt atât de multe variante tocmai pentru a avea posibilitatea de a alege. Diversitatea este extraordinară și este benefică pentru noi.”, spune Dr. Anca Hâncu, care dezvăluie, în continuare, și cum arată meniul ideal pentru o zi la plajă.

Tot în timpul vacanțelor de vară, mai întâlnim și alte „capcane” pentru silueta noastră, precum ar fi deserturile sau alcoolul, extrem de periculoase și ele, dacă nu sunt consumate cu moderație și într-un mod cât mai echilibrat.

Temele pe care le veți regăsi în această discuție sunt:

Cum mâncăm în vacanțe, astfel încât să nu ne îngrășăm

Cât de mult îți poate afecta alcoolul silueta

Cum arată meniul ideal într-o zi de plajă

„Pachețelul” pe care îl luăm la plajă

Care sunt cele mai hidratante alimente pe care trebuie să le consumi vara

Cât pepene putem mânca

Adevărul despre roșiile cu brânză

Există fructe care favorizează pierderea kilogramelor?

Nu ratați emisiunea „Pastila de Frumusețe”, de sâmbătă, 15 iulie, de la ora 15:00. Emisiunea va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook DC News, Spectacola și DC Medical, dar și pe DC News TV.

