Papua Noua Guinee: Peste 2.000 de persoane îngropate de vii într-o alunecare de teren. Supraviețuitorii își caută rudele printre tonele de pământ și moloz

Alunecarea de teren a nivelat satul muntos Kaokalam din provincia Enga - la aproximativ 600 km nord-vest de capitala Port Moresby.

Fenomenul a lovit națiunea din Pacific vineri în jurul orei locale 3 dimineața, iar Națiunile Unite au declarat anterior că estimează că 670 de persoane au fost ucise. Inițial, oficialii locali estimaseră numărul morților la "100 sau mai mult".

Centrul național de dezastre din Papua Noua Guinee a declarat că alunecarea de teren a îngropat peste 2.000 de persoane.

"Alunecarea de teren a îngropat de vii peste 2.000 de persoane și a provocat distrugeri majore ale clădirilor, ale grădinilor și a cauzat un impact major asupra bazei economice a țării", a declarat un oficial de la centrul național pentru dezastre într-o scrisoare adresată Națiunilor Unite.

Anterior, Serhan Aktoprak, șeful misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație a Națiunilor Unite în această națiune insulară, a declarat că cifra de 670 de morți se bazează pe calculele oficialilor locali conform cărora peste 150 de case au fost îngropate. Estimarea anterioară era de 60 de case.

"Ei estimează că mai mult de 670 de persoane sunt sub pământ în acest moment", a spus el.

Cu toate acestea, Serhan Aktoprak a adăugat: "Speranțele de a scoate oamenii în viață din dărâmături s-au diminuat acum".

Mai mult de 4.000 de persoane au fost probabil afectate de dezastru, a declarat anterior grupul umanitar CARE Australia.

Acesta a declarat că zona a fost "un loc de refugiu pentru cei strămutați de conflictele din apropiere".

Actualizarea vine în timp ce Australia a declarat că se pregătește să trimită avioane și alte echipamente pentru asistență la locul unde s-a produs alunecarea de teren.

Papua Noua Guinee este cel mai apropiat vecin al Australiei, iar Australia a fost cel mai generos furnizor de ajutor extern pentru fosta sa colonie, care a devenit independentă în 1975.

Vremea nefavorabilă și ploile care au căzut peste noapte în regiunea muntoasă a națiunii din Pacificul de Sud au stârnit noi temeri că dărâmăturile ar putea deveni periculos de instabile.

China a declarat că va oferi asistență pentru ajutorarea sinistraților și pentru reconstrucția post-dezastru.

„Credem că populația din Papua Noua Guinee va fi capabilă să depășească dificultățile și să își reconstruiască patria curând”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Mao Ning, în cadrul unei conferințe de presă zilnice.

Supraviețuitorii au căutat cu mâna printre tonele de pământ și moloz rude dispărute, în timp ce un prim convoi de urgență a livrat alimente, apă și alte provizii

Regele a declarat că el și regina au fost "profund șocați și întristați" să afle despre alunecarea de teren "și despre pierderea tragică a atâtor vieți, case și grădini".

Într-o declarație, el a spus: "Am fost martor la prima mână și am o mare admirație pentru rezistența extraordinară a oamenilor din Papua Noua Guinee și din Highlands. Am încredere în comunitățile voastre că se vor uni pentru a-i sprijini pe supraviețuitori și pentru a se recupera în aceste circumstanțe sfâșietoare".

"Soția mea se alătură mie în a trimite cele mai sincere condoleanțe familiilor și comunităților care au suferit atât de mult în urma acestui eveniment îngrozitor de traumatizant. Papua Noua Guinee se află foarte mult în gândurile și rugăciunile noastre speciale", a mai spus acesta.

Aproximativ șase sate au fost afectate de alunecarea de teren din regiunea Mulitaka din provincie, potrivit Departamentului de Afaceri Externe și Comerț al Australiei.

Trei cadavre au fost scoase dintr-o zonă în care au fost distruse între 50 și 60 de case. Șase persoane, inclusiv un copil, au fost scoase în viață dintre dărâmături, a declarat biroul ONU din Papua Noua Guinee.

Dar speranțele de a găsi mai mulți supraviețuitori s-au diminuat.

Alunecarea de teren a lăsat dărâmături de până la opt metri adâncime pe o suprafață de 200 de kilometri pătrați , tăind accesul rutier, ceea ce a îngreunat eforturile de salvare. Elicopterele au fost singura modalitate de a ajunge în zonă.

Supraviețuitorii au căutat cu mâna printre tonele de pământ și moloz rude dispărute, în timp ce un prim convoi de urgență a livrat alimente, apă și alte provizii.

În februarie, cel puțin 26 de oameni au fost uciși în provincia Enga într-o ambuscadă pe fondul violențelor care l-au determinat pe prim-ministrul James Marape să acorde puteri de arestare armatei țării.

Marape a declarat că oficialii pentru dezastre, forțele de apărare și departamentul de lucrări și autostrăzi au ajutat la eforturile de salvare și recuperare.

Papua Noua Guinee, cu o populație de aproximativ 10 milioane de locuitori, este o națiune diversă, în curs de dezvoltare, formată în principal din fermieri care practică agricultura de subzistență. Există puține drumuri în afara orașelor mari.

Este situată în jumătatea estică a insulei Noua Guinee și se află pe Cercul de Foc al Pacificului, arcul de falii seismice din jurul Oceanului Pacific, unde se produce o mare parte din activitatea vulcanică și seismică din lume.

În luna martie, țara a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 6,9.

SUA și Australia stabilesc legături mai strânse în domeniul apărării cu această națiune importantă din punct de vedere strategic, în timp ce China caută, de asemenea, legături economice și de securitate mai strânse, conform Sky News.

