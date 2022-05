Pace în Orient? Emiratele Arabe Unite și Israelul semnează un tratat, primul de acest fel dintre cele două țări

Israelul și Emiratele Arabe Unite au încheiat marți un acord de liber schimb cu o valoare de mai multe miliarde de dolari, cel mai recent produs al acordului de normalizare al celor două țări din 2020, cunoscut sub numele de Acordurile Abraham. Cu obiectivul declarat de creștere a comerțului bilateral anual peste 10 miliarde de dolari în următorii cinci ani, acordul comercial este cel mai mare de acest fel, realizat între Israel și orice țară arabă. Acordul acoperă 96% din comerțul dintre cele două țări din Orientul Mijlociu, care anul trecut a ajuns la pragul de 885 de milioane de dolari, potrivit ministrului economiei din Israel.

Pentru a ilustra amploarea comerțului dintre Emiratele Arabe Unite și Israel de când cele două națiuni au stabilit relații de colaborare oficiale în august 2020, valoarea schimburilor a ajuns la de peste două ori volumul comerțului Israelului cu Egiptul în 2021, care a fost de 330 de milioane de dolari, iar Israelul și Egiptul au un acord de pace în vigoare din 1979.

Ministrul Economiei și Industriei din Israel, Orna Barbivai, și omologul său, ministrul Economiei din Emiratele Arabe Unite, Abdulla bin Touq Al Marri, au semnat acordul în Dubai după luni de negocieri. Semnarea a deschis „un nou capitol în istoria Orientului Mijlociu”, a scris ministrul emir al comerțului, Thani Al Zeyoudi, pe Twitter.

„Acordul nostru va accelera dezvoltarea, va crea locuri de muncă și va duce la o nouă eră de pace, stabilitate și prosperitate în regiune.” a adăugat el.

Today we signed a Comprehensive Economic Partnership Agreement with #Israel that builds on the strong foundations laid by the Abraham Accords. It will push the value of our non-oil bilateral trade beyond $10 billion within five years. ???????????????? pic.twitter.com/j5g1Q30eI4