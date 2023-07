Oportunități pentru românii din străinătate care vor să se implice în domeniul protecției mediului în țară. Marian s-a întors în România să lupte pentru un aer mai curat

Tânărul român face apel către românii de pretutindeni să aibă grijă de planetă și să se implice în problemele de mediu. Impresionat de ce a văzut în străinătate, Marian și-a dezvăluit dorința de a contribui activ la schimbările pozitive în societatea românească. Iată povestea lui.

Marian Ignat este absolvent al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității București. Însă, al treilea an de facultate i-a schimbat viața, descoperindu-și scopul: să soluționeze problemele de mediu și să reprezinte vocea tinerilor. Mai exact în anul 2021, Marian a plecat cu o bursă Erasmus în Madrid unde a făcut ultimul an de licență și unde a început povestea vieții sale.

Marian luptă pentru combaterea crizei climatice din România

Marian Ignat - un tânăr pasionat de mediu își dedică eforturile pentru a atrage atenția asupra crizei climatice și a pierderii biodiversității. Tânărul activist a devenit cunoscut pentru determinarea sa în promovarea acțiunilor de protecție a mediului și pentru implicarea sa activă în această cauză. El consideră că este vital ca tinerii să fie implicați în procesul decizional și că vocile lor trebuie să fie auzite și luate în considerare.

Într-o declarație în exclusivitate pentru ȘtiriDiaspora.ro, Marian a subliniat: „În general, pun presiune pe decidenți să ia măsuri care să atenueze și să soluționeze problemele de mediu (în principal criza climatică și cea a biodiversității) și să ia în considere vocea tinerilor, ba chiar să-i invite în procesul decizional. Când nu fac asta, vorbesc despre efectele schimbărilor climatice și despre natură publicului larg (mai ales tinerilor) și încerc să subliniez nevoia de a ne implica fiecare în această cauză - de la participarea la proteste, semnare de petiții, schimbări de comportament, etc.”

Marian a devenit un exemplu de urmat pentru mulți tineri și inspiră oameni de toate vârstele să se implice în protecția mediului. Prin pasiunea și implicarea sa, el arată că fiecare persoană poate avea un impact semnificativ în lupta împotriva schimbărilor climatice și în conservarea biodiversității.

Astfel WWF România și tânărul activist Marian au unit forțele pentru a proteja vitala rețea de polenizatori din țară.

„Acum lucrez cu WWF România, o organizație de conservare a naturii, și încercăm să convingem guvernul român să creeze un grup de lucru cu experți și societatea civilă împreună cu care să proiecteze și să implementeze un plan de protejare a polenizatorilor. Speciile de albine și fluturi sunt în declin, iar viitorul securității alimentare și al unui mediu sănătos depinde de aceste insecte".

România are nevoie de spații verzi

Tânărul pasionat de mediu a mai povestit că a trăit experiențe internaționale superbe, locuind în Spania și Germania, iar vara trecută, a petrecut câteva săptămâni în Franța, țări din care a avut multe de învățat. Marian a petrecut aproximativ un an în Madrid, Spania, și 4 luni jumătate în Berlin, Germania. Aceste două orașe l-au impresionat, în special, pentru multitudinea spațiilor verzi pe care le au.

„Am locuit în Spania și Germania, cu o mică ședere de câteva săptămâni în Franța vara trecută. Am să vorbesc doar despre Spania (unde am stat cam 13 luni) și Germania (unde am stat 4 luni jumătate). Mi-a plăcut mult și în Madrid și în Berlin, pentru că sunt orașe în care eu am simțit că poți să trăiești bine. Zic asta pentru că transportul public este foarte bun, ai spații verzi accesibile (mai mult în cazul Berlinului) și e o energie a orașului care te face să ieși din casă care pentru mine e foarte importantă”, spune Marian.

Marian: „N-am făcut parte din comunitățile de români în țările în care am mai locuit”

Marian a călătorit și a locuit de multe ori departe de România.

„Nu mi-a fost dor de casă pentru că sunt obișnuit cu mutările (am stat departe de părinți și în timpul liceului), dar și pentru că nu am simțit vreodată că sunt foarte conectat cu România sau cu orașele în care am locuit, încât să le simt dorul. N-am făcut parte din comunități de români, dar în Berlin am avut doi prieteni apropiați din România cu care mă vedeam foarte des. Aveam micro-comunitatea noastră în care glumeam și împărtășeam apăsarea față de problemele despre care citeam pe social media despre România”, spune Marian.

Care a fost motivul întoarcerii tânărului român în țară

Marian a revenit în România pentru a lucra cu WWF și pentru a se implica în protecția mediului în țara sa natală. Acesta exprimă dorința de a avea acces la mai multe oportunități de implicare civică.

„M-am întors pentru că am primit oferta de la WWF România și pentru că n-am intrat la master în Paris. Cochetam un pic cu ideea, dar n-a fost foarte plănuit, mai degrabă așa s-au așezat lucrurile și eu am acceptat tacit asta."

Chiar dacă simte că momentan orașul nu îi oferă tot ce își dorește din punctul de vedere al mediului, Marian rămâne deschis la posibilități și intenționează să-și continue angajamentul pentru mediu și activitățile de protecție în România, cu dorința clară de a schimba ceva.

„Momentan nu mă simt foarte bine: și pentru că e extrem de cald, iar Bucureștiul este plin de ciment și lipsesc copacii; dar și pentru că momentan sunt conectat încă la ce făceam în Berlin, obiceiurile și oamenii de acolo și încă mă ajustez.

Observ că e foarte multă gălăgie în oraș, că sunt foarte puțini biciliști și puține baruri de cartier unde oamenii să se întâlnească cu prietenii și să stea la terasă. E foarte concentrat totul în centrul orașului și asta e ceva ce nu-mi place în mod special. Sunt super puține cinemauri în București, puține grupuri de activism și acțiuni în stradă, doar ca să dau câteva exemple," a mai spus Marian.

Dorința cea mai mare a lui Marian pentru România este să mobilizeze tinerii și societatea civilă să se implice activ în cauza mediului. Cu determinare, intenționează să unească tinerii din România sub o voce unitară, cu scopul de a exercita presiune asupra autorităților pentru a lua în considerare preocupările și propunerile acestora referitoare la mediu și pentru a lua în considerare justiția intergenerațională.

„Nu-mi dau seama dacă mi-ar plăcea să mă implic în spațiul public pe termen lung în România sau să am mai degrabă o perspectivă europeană/internațională. Așa că lunile astea împreună cu WWF și în ce alte proiecte mă mai implic, vreau să verific asta. O să încerc să mișc cât pot eu de tare tinerii și societatea civilă spre a se implica în această cauză - prima încercare va fi protestul global pentru climă pe 15 septembrie”.

Marian are ca scop să facă educație de mediu pentru noua generație a României

Cu experiența sa de specialist în implicarea tinerilor, alături de WWF România și alții, el vizează să aducă contribuții semnificative în această direcție.

"Concret, o să continui să scriu pe noua.info despre problemele de mediu și ce soluții există pentru ne face nouă și naturii existența mai bună. Am să încerc să reunesc tinerii la nivel național sub o voce unitară pentru a pune presiune pe guvern să ia în considerare grijile și propunerile noastre pe subiect, dar și să țină cont de justiția intergenerațională (ce decizii trebuie luate acum, pentru a asigura un viitor bun viitoarelor generații) - asta în rolul meu de specialist în implicarea tinerilor cu WWF România, dar nu numai," a mai spus acesta.







„Doar prin solidaritate putem face un loc mai bun în România”

„Cred că experiența mea de migrant e foarte diferită și privilegiată față de cea a multor români care se mută în căutarea unui loc de muncă și se simt mai degrabă forțați să facă această alegere. Cred că n-ar trebui să existe atât de multă presiune pe cine pleacă/ cine se întoarce în România.

Pe de altă parte, apreciez solidaritatea care există între diaspora și cei rămași în România, acest ajutor constant și dorința de a rămâne conectați, pe care o înțeleg și o resimt și eu. Cred că accentul ar trebui să fie mai degrabă despre cum întărim această solidaritate, atât între cei din afara României (ca să se ajute la nevoie și să evite sentimentul de înstrăinare) cât și în interiorul țării. Suntem prea detașați de ce se întâmplă în comunitățile noastre, cu oamenii și cu natura, resimt o individualizare care ne face foarte rău - „fiecare pe treaba lui” cum s-ar zice.

Cred că doar prin solidaritate - cu vecinii, colegii, oamenii de pe stradă, cu cei din afara granițelor, și empatice cu natura și animalele, etc. - putem face un loc mai bun aici pentru cine vrea sau este nevoit să rămână”, încheie Marian Ignat.

Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni în perioada iunie - noiembrie 2023.

Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News