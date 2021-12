Omicron: Mai puțină lume și măști pentru Revelionul din Times Square

În faţa unei creşteri foarte accentuate a contaminărilor cu coronavirusul, tradiţionala petrecere de Revelion din Times Square va avea loc cu capacităţi reduse şi cu mască obligatorie, a anunţat joi primăria New Yorkului, unde anulările evenimentelor se înmulţesc, transmite Agerpres, citând AFP.



Moment emblematic al capitalei culturale americane, care se desfăşoară încă de la începutul secolului al XX-lea, tradiţionala coborâre a bilei de cristal şi aruncarea cu confetti a avut loc în 2020 într-un zonă fără acces pentru populaţie, din cauza pandemiei care a îndoliat New Yorkul.



Pentru 2021, primarul democrat Bill de Blasio a promis la mijlocul lui noiembrie revenirea mulţimii de petrecăreţi, cu vaccinare obligatorie. Dar o lună mai târziu, Times Square trebuie să-i revizuiască planurile în scădere.

Publicul va trebui să poarte mască, deşi petrecerea are loc în aer liber



În spaţiile rezervate vor putea fi primiţi numai 15.000 de spectatori, faţă de 58.000 de obicei. În plus, publicul va trebui să poarte mască, deşi petrecerea are loc în aer liber.



Pe fundalul apariţiei variantei Omicron, oraşul New York, cu aproape 9 milioane de locuitori, se confruntă cu o creştere bruscă a contaminărilor, cu un record de 11.000 de cazuri noi miercuri, potrivit primarului. Dar vaccinarea permite în această etapă evitarea unui aflux mare de pacienţi în spitale, aşa cum a fost cazul în primăvara anului 2020, când oraşul a fost puternic lovit de pandemie.

Mai multe restaurante şi teatre, lovite de cazuri de COVID-19, s-au închis





Cu toate acestea, multe restaurante şi teatre, lovite de cazuri de COVID-19 în echipele lor, au fost nevoite să închidă temporar. După mai multe piese de teatru şi musicaluri afectate pe Broadway, New York City Ballet s-a văzut obligat să anunţe miercuri o pauză în cunoscutul spectacol Spărgătorul de nuci.



Cel puţin 34.000 de newyorkezi şi-au pierdut viaţa din primăvara lui 2020, iar oraşul, în special Manhattanul, nu şi-a recăpătat încă efervescenţa legendară dinainte de criza sanitară

