Oleg Protasov, dezamăgit de Ucraina după înfrângerea cu Austria. Se aștepta la un egal istoric

Fostul internaţional sovietic şi ucrainean Oleg Protasov a declarat, luni, la finalul partidei Austria - Ucraina (scor 1-0), desfăşurată la Arena Naţională din Bucureşti, că se aştepta ca echipa de fotbal a ţării sale să obţină un rezultat de egalitate, după această înfrângere păstrând foarte puţine şanse de a se califica în optimile de finală ale EURO 2020.



"Nu sunt deloc fericit cu acest rezultat, mă aşteptam la un egal, dar astăzi nu am jucat foarte bine în general. Am încercat câte ceva, dar nu a fost de ajuns. Poate că aveam nevoie de mai mult noroc. Vom vedea dacă vom continua, sunt şanse foarte, foarte puţine. Austria a jucat mai bine astăzi. Nu cred că poate vorbi nimeni despre schimbarea antrenorului la finalul unui meci. Nu cred că se pune problema schimbării lui Şevcenko, el munceşte din greu, chiar dacă există posibilitatea să mai facă unele greşeli", a declarat Protasov la finalul partidei de pe Arena Naţională.

Protasov a antrenat la Steaua și Astra

Fost antrenor la Steaua şi Astra Giurgiu, Protasov şi-a arătat ataşamentul faţă de România, unde a precizat că i se acordă tot timpul atenţie: "În România întotdeauna am parte de atenţie. Îmi face plăcere să vin în România, iubesc Bucureştiul, iubesc Steaua, iubesc România".



Selecţionata de fotbal a Austriei s-a calificat în optimile de finală ale EURO 2020 după ce a învins formaţia Ucrainei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Arena Naţională, în al treilea meci din Grupa C organizat la Bucureşti. Austria va juca în optimile de finală cu câştigătoarea Grupei A, Italia, pe 26 iunie, la Londra. În primele două partide organizate în Capitală s-au înregistrat următoarele rezultate: Austria - Macedonia de Nord 3-1 (13 iunie) şi Ucraina - Macedonia de Nord 2-1 (17 iunie).



Ultimul meci din cadrul Campionatului European găzduit de Arena Naţională este cel din optimile de finală care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).