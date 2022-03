Olanda nu renunță la gazele rusești: "Este imposibil ca UE să reducă complet importul de gaz și petrol din Rusia"

"Blocul are nevoie de aprovizionarea rusă, a subliniat Rutte, numind-o „adevărul inconfortabil”.„Trebuie să discutăm despre vulnerabilitățile noastre în ceea ce privește dependența noastră de petrolul și gazul rusești. Nu aş pleda pentru tăierea, astăzi, a livrărilor de petrol şi gaz din Rusia”, a spus miercuri Rutte într-o conferință de presă comună cu omologul său francez la Paris, conform ziarului Libertatea.



Declarația s-a a venit in urma deciziei Europene de a reduce importurile de gaze provenite din Rusia. Discuțiile pe acest subiect s-au țint marți cu ocazia publicării de către Comisia Europeană a planului intitulat REPowerEU care are ca scop reducerea importurilor de gaz rusesc cu două treimi în acest an și de a pune capăt dependenței sale de aprovizionarea cu combustibil din Rusia „cu mult înainte de 2030”.





Comisia a solicitat statelor membre UE să-și sporească eficiența energetică, să diversifice imediat aprovizionarea cu gaze naturale și să accelereze tranziția la sursele regenerabile

În replică, miercuri, șeful diplomației europene Josep Borrell, a cerut cetățenilor „să dea căldura mai încet în locuinţe”, ca să poată fi redus importul de gaze rusești, ca o prima soluție.

„Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să tăiem cordonul ombilical care leagă economia noastră de cea rusă şi să întrerupem fluxul care le permite să acumuleze rezerve cu care să-şi finanţeze războiul”, a declarat șeful diplomaţiei europene, în cadrul dezbaterii în Parlamentul European pe tema invaziei ruse. Potrivit lui Borrell, „putem face acest lucru la nivel macro”, aşa cum a făcut marţi Comisia Europeană, care a prezentat un plan de a reduce importurile de gaz rusesc cu două treimi în acest an, dar şi la nivel micro.



Uniunea Europeană depinde de Rusia pentru aproximativ 40% din gazele sale naturale. Rusia furnizează, de asemenea, aproximativ 27% din petrolul pe care UE îl importă în fiecare an, potrivit CNN. Între timp, Marea Britanie și SUA au anunțat interzicerea interzicerea importurilor de petrol rusesc.

