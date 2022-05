Oficial ucrainean: Rusia are 12 luni de resurse pentru un război normal / Putin are mai multe boli grave, dar nu ne punem speranțe

Kyrylo Budanov, șeful Direcției principale de informații a Ministerului Apărării din Ucraina, este unul dintre puținii oficiali guvernamentali care a avertizat public cu privire la probabilitatea ridicată a unui război la scară largă cu Rusia încă din toamna trecută.

Acesta este de părere că președintele rus Vladimir Putin ar mai putea trăi câțiva ani în ciuda bolilor grave de care suferă, inclusiv un cancer.

Oficialul confirmă că liderul rus a avut și momente de confuzie, dar bolile de care suferă nu vor duce la deces mai rapid de câțiva ani.

„Da, confirmăm pe deplin această informație (că Putin are cancer - n.r.). Are mai multe boli grave, dintre care una este cancerul. Dar nu merită să ne punem speranțe că Putin va muri mâine. Mai are de trăit cel puțin câțiva ani. Vă place sau nu, dar este adevărat”, spune Budanov.

„Aici ne putem certa mult despre starea dictatorului, care credea că în trei zile va cuceri toată țara și va ridica steagul Rusiei pe clădirea administrației de la Kiev. Acum, a ajuns în a treia lună de (război n.r.) după ce declara că are o armată puternică (chiar prima) din lume”, mai arată Budanov.

Momentul de cotitură în război: luna august

Oficialul arată că armele livrate de Occident vor fi utilizate intensiv în luptă abia la sfârșitul verii. ”Din august, toate acestea (echipamente militare n.r.) vor fi în unitățile militare și vor fi folosite activ în ostilități. După aceea, va fi punctul de cotitură. Pentru că acum avem un deficit enorm de arme grele”.

De asemenea, Budanov prognozează că ”desfășurarea activă a ostilităților (...) va fi redusă semnificativ până la sfârșitul anului”.

”Faza activă ar trebui să ajungă la declin maxim până la sfârșitul anului. Rusia are 12 luni de resurse pentru a duce un război normal”, susține oficialul, care explică și că Putin primește ”informații foarte limitate” despre situația reală din teren.

Despre un posibil succesor la Kremlin și tentativa de asasinat

Budanov mai arată că în diferite etape ale mandatului său, Putin s-a gândit la momentul succesiunii, dar este posibil ca ulterior...

