Oferta pe care Regina Elisabeta a II-a i-a făcut-o lui Meghan Markle pentru ca aceasta să fie fericită în Familia Regală

Când regretata Regina Elisabeta a II-a a cunoscut-o pentru prima dată pe noua iubită a nepotului ei, ea știa că Meghan Markle era cineva foarte special, scrie Mirror. Oamenii din interior spun, de asemenea, că Regina Elisabeta era foarte conștientă de modul în care prezența lui Meghan ar putea fi benefică Familiei Regale.



Și, potrivit fostului majordom al Prințesei Diana, Paul Burrell, ea ar fi decis la un moment dat chiar să-i facă o ofertă fără precedent lui Meghan în încercarea de a se asigura că va trăi o viață fericită în cadrul Familiei Regale. Vorbind pentru Mirror US, el a spus: „Regina a fost foarte amabilă cu Meghan. Ea i-a spus chiar lui Meghan: „Poți continua să joci dacă vrei, continuă-ți cariera”.

De ce Meghan Markle a refuzat oferta Reginei Elisabeta a II-a

Cu toate acestea, Meghan a decis să nu accepte oferta reginei, concentrându-se în schimb pe îndatoririle ei de regală. Ea a vorbit despre decizie în timpul interviului de logodnă, explicând: „Nu văd că renunț la nimic, o văd doar ca pe o schimbare”.

"Este un nou capitol. Și, de asemenea, ține cont că lucrez la spectacolul meu de șapte ani. Așa că suntem foarte, foarte norocoși să putem avea o astfel de longevitate într-un serial. Și pentru mine, odată ce am atins numărul de 100 de episoade, m-am gândit: „Știi ce, am bifat această casetă și mă simt foarte mândră de munca pe care am făcut-o acolo, iar acum este timpul să lucrez în echipă cu Harry", a explicat aceasta.

„Este uluitoare cantitatea de bunăvoință pe care Meghan și Harry au aruncat-o"

Și Meghan cu siguranță a făcut o impresie în timpul scurt petrecut în Familia Regală. La câteva luni după nunta regală, au fost anunțate primele sale patronaje regale și fiecare dintre ele s-a concentrat pe un domeniu pentru care și-a exprimat deja pasiunea. Primele două - Teatrul Național și Asociația Universităților din Commonwealth - i-au fost înmânate chiar de Regina. Ea a ales, de asemenea, două organizații caritabile, care au reprezentat părerile ei feministe puternice și dragostea ei pentru animale - Smart Works și Mayhew.

Paul Burrell crede că oferta precum cea pe care regretata regină i-a făcut-o lui Meghan au demonstrat cât de mult îi dorea ca membri lucrători ai familiei.

„Este uluitoare cantitatea de bunăvoință pe care Meghan și Harry au aruncat-o. Cred că de aceea a fost o lovitură specială pentru Regina Elisabeta atunci când Harry a părăsit Familia Regală. Ea a vrut ca el să rămână și a încercat din răsputeri să-i convingă să rămână”, a spus acesta.

