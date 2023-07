Oamenii care au votat USR în 2016 au votat AUR în 2020? Filip Havărneanu, USR, despre "electoratul pe care toată lumea se bate"

"Noi nu ne-am aşteptat să avem un electorat, oricât de mic ar fi, comun. Dar sunt partide antisistem. Când am intrat la guvernare, nu mai puteam fi partid antisistem, deşi nu eram de acord cu sistemul. Dar am devenit un partid serios care poate arăta şi arată că poate guverna România. Însă sunt mulţi oameni scârbiţi de politică care nu vor vota niciodată cu un partid care este deja acolo. Şi atunci, ei iau un vot natural, pentru că oamenii nu mai vor să vadă aceiaşi politicieni", a declarat Filip Havărneanu la Generaţia Schimbării.

"Deci nu e acelaşi vot care a legitimat USR-ul?", a intervenit moderatorul Narcis Neagoe.

"Nu, noi avem un electorat de bază, care are 10-11%, care rămâne acolo indiferent de ce se întâmplă. Ei sunt oamenii care conştientizează că noi ne dorim reforma. Dar există mereu electoratul pe care lumea se bate. Mie mi se pare foarte trist că procentajul la vot e foarte mic, patru oameni decid pentru 10. La absolut orice alegeri. În Belgia e 90%. E trist să auzim că lumii chiar nu îi pasă de politică. Lumea e dezamăgită şi nu mai iese la vot, auzind că nu se întâmplă aproape nimic, în loc să se întâmple opusul", a mai spus Havărneanu.

Primarul din Braşov, Allen Coliban, acuzat de incompetenţă de PSD

Preşedintele PSD Braşov, senatorul Marius Dunca, acuză conducerea primăriei municipiului reşedinţă de incompetenţă şi cere găsirea vinovaţilor pentru vânzarea, contra sumei de 723 de lei, a unui apartament din fondul locativ al oraşului, situat în zona centrală.



"Este inadmisibil ca un imobil deţinut de municipalitate să fie vândut la un preţ mult sub cel al pieţei. Acest gen de tranzacţii trebuie să fie monitorizate foarte riguros şi trebuie transparentizate. (...) Actuala administraţie s-a făcut remarcată doar prin prisma deselor scandaluri publice pe care le provoacă, prin lipsa de transparenţă şi prin lipsa de responsabilitate pe care o demonstrează. Braşovenii sunt literalmente oripilaţi de incompetenţa de care primarul USR al Braşovului dă dovadă. Oricare ar fi explicaţiile pe care acesta le va oferi opiniei publice, un lucru este cert: incompetenţa administrativă a primarului USR din Braşov a făcut ca un apartament din fondul locativ al municipalităţii să fie vândut cu suma de 723 de lei", a declarat senatorul PSD într-un comunicat remis, vineri, presei.

În replică la afirmaţiile consilierului liberal, primarul municipiului Braşov, Allen Coliban, a susţinut că vina aparţine departamentului comercial şi juridic de la RIAL, care ar fi trebuit să conteste decizia instanţei.



"În prezent avem o anchetă internă tocmai pentru a determina aceste aspecte. (...) De altfel, am dispus schimbarea modului în care RIAL formulează întâmpinările. O parte din motivele pentru care pierdem aceste procese se datorează şi modului în care RIAL afirmă că toate condiţiile sunt îndeplinite, că reclamantul are dreptul să cumpere şi că RIAL nu are nimic împotrivă", a precizat Coliban, conform Agerpres.

