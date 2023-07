O nouă umilință pentru Putin. Președintele Egiptului l-a lăsat pe liderul rus să aștepte / video

Un videoclip postat pe Twitter îl înfățișează pe Vladimir Putin plimbându-se stânjenit pentru aproximativ 20 de secunde în timp ce aștepta să se întâlnească cu președintele egiptean Abdel Fattah El-Sisi în timpul celui de-al doilea summit anual Rusia-Africa. În clip, Putin se plimbă prin cameră în tăcere, cu mâinile la spate și îndreaptă obiectele aflate pe o masă.

În iulie anul trecut, s-au făcut multe filmări în care Vladimir Putin era forțat să se frământe inconfortabil în timp ce îl aștepta pe omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, la un o sesiune foto înaintea discuțiilor de la Teheran.

Deși nu este clar dacă vreunul dintre incidente a fost intenționat, președintele rus a fost forțat să mai suporte o umilință similară încă o dată. Videoclipul a devenit viral, potrivit Skynews.

Putin had to wait for quite some time for the president of Egypt.



This is not the first time that foreign leaders have made Putin wait for their meetings. pic.twitter.com/WSaO1UWayN