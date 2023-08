„Spre bucuria noastră, mulți dintre aceștia, formați în cultura română, nu au uitat limba română, continuând să scrie, să practice poezia, proza, comentariul critic ș.a.m.d. Sunt câteva figuri, absolut reprezentative, de prozatori, critici literari, poeți, pe care de-a lungul unui deceniu, dar probabil că ar trebui să socotesc, i-am studiat cu mare curiozitate, cu mare plăcere. Am stabilit legături cu ei, am fost invitat în Israel, de către Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. Această Asociație este ca număr de membri a doua, ca mărime, după București. Prim urmare, nu putem să ignorăm acest capitol de literatură română, și mi-am propus să fac o cercetare sistematică. Am început cu poezia. O istorie a literaturii de limbă română din Israel, volumul I, este pe punctul de a apărea. În același timp o editură din Tel Aviv, Editura Familia, care funcționează în jurul unei reviste numită Revista Familiei, s-a arătat dispusă să editeze acest prim volum și, mai mult, să-l prezinte la Târgul de Carte care va avea loc în octombrie, la Ierusalim. Faptul că avem un dialog cu acești scriitori mi se pare firesc și îmbucurător.” a subliniat criticul literar.

