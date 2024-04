O femeie și-a dus unchiul mort la bancă - într-un scaun cu rotile - și a încercat să-i pună un stilou în mână ca să semneze pentru un împrumut / video viral

Într-un incident de-a dreptul halucinant, poliția spune că Nunes, o femeie în vârstă de 42 de ani, a dus trupul lui Braga, unchiul său, la o sucursală a unei bănci din Rio de Janeiro, marți după-amiază, pentru a semna pentru un împrumut de aproximativ 3.250 de dolari, scrie Washngton Post.

„Oricine care urmărește videoclipul poate spune că a murit”, a declarat Fábio Souza, investigatorul principal al poliției, pentru rețeaua de televiziune Globonews. „Îți poți imagina? Ea îl atingea. Ea știa că era mort.”, a mai zis Souza.

Acum, Nunes este acuzată de furt prin fraudă și profanare de cadavre. Poliția lucrează acum pentru a stabili relația ei cu Braga și modul în care a murit, a spus Souza. De asemenea, este căutată persoana care a transportat-o pe femeie la bancă.

Nunes le-a spus anchetatorilor că Braga era în viață când au intrat în bancă, potrivit poliției. Ea s-a identificat drept nepoata și îngrijitoarea lui.

Incidentul a avut loc marți, înainte de ora 14.00. Nunes a ajuns la filiala Banco Itaú. Angajații au observat aspectul lui Braga și au devenit suspicioși. Drept urmare, au început să facă filmări cu acesta.

„Nu cred că e bine”, a spus un angajat. „Fața lui e palidă”, a adăugat el.

„Așa este el”, a spus Nunes.

În videoclip se vede cum Nunes îl apucă de cap și încearcă să-i pună un stilou în mână. Imediat, banca a chemat o ambulanță. Când au sosit paramedicii, aceștia au spus că Braga era mort de câteva ore.

Nunes le-a spus anchetatorilor că Braga a fost internat săptămâna trecută cu pneumonie, dar a fost externat luni. Videoclipul de atunci o arată plecând din spital cu Braga, care încă era în viață, într-un scaun cu rotile.

Videoclipul de la bancă s-a viralizat pe rețelele de socializare și a stârnit numeroase glume în mediul online.

Brazilian Woman Arrested After Taking Dead Uncle to Bank to Secure Loan

