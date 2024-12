O americancă a ales să se mute în Grecia și spune că nu s-ar mai întoarce vreodată să locuiască în SUA, în ciuda blocajelor de care s-a lovit. ”Sunt atât de fericită”

Kathleen O'Donnell, o americancă în vârstă de 39 de ani, nu crede că se va muta vreodată înapoi în SUA. Ea spune că s-a simțit ca acasă atunci când a vizitat Grecia în timpul unei călătorii de aproape un an în Europa, Asia de Sud-Est și Australia în 2018 și 2019. După ce s-a mutat din SUA mai târziu, în 2019, a decis să se stabilească în Grecia. Ea locuiește acum acolo și a solicitat un permis de ședere în mai 2022, scrie msn.com.



„Cu cât locuiesc mai mult aici, cu atât sunt mai fericită, cu atât iubesc mai mult acest loc, cu atât mă simt mai ca acasă și cu atât sunt mai sigură că am găsit locul perfect pentru mine” a spus Donnell.



Femeia spune că încă îi place să viziteze SUA. Chiar dacă nu este sigură dacă va locui în Grecia pentru tot restul vieții, ea a spus că este puțin probabil să se întoarcă definitiv înapoi în America, din cauza lipsei emoțiilor, în principal. „Nu cred că are calitatea vieții pe care aș putea-o găsi în majoritatea altor locuri în zilele noastre”, a spus O'Donnell, care a fost în aproximativ 30 de țări până acum. "Lipsa de emoții a comunității este cu adevărat ceea ce mă determină. Este o societate foarte izolată", a afirmat aceasta.





Ceea ce îi place și nu îi place lui O'Donnell la Grecia



O'Donnell a mai spus că îi place calitatea și accesibilitatea alimentelor în Grecia, inclusiv produsele de la piața locală de fermieri. Ea a spus că piața poate fi zgomotoasă, dar îi place să aibă șansa de a se familiariza cu oamenii de acolo.



„Acest sentiment de comunitate este cu totul altceva”, a spus O'Donnell. "Chiar și în Atena, care este un oraș foarte mare, se simte ca o serie de sate mici. Începi să cunoști cu adevărat oamenii din jurul tău", a mai spus femeia.



Ea a spus că s-a împrietenit cu mulți vecini de când s-a mutat în apartamentul ei la începutul acestui an. O'Donnell crede, de asemenea, că este ușor să călătorești în altă parte, având în vedere Aeroportul Internațional din Atena și se bucură de vremea frumoasă pe care i-o oferă această țară.

Blocajele de care s-a lovit

Una dintre problemele pe care le-a întâmpinat în Grecia este faptul că obținerea unui permis de ședere durează mult. Ea a spus că a durat aproximativ o jumătate de an pentru ca un permis de doi ani să-i fie aprobat și încă o lună pentru a-l obține.



„Data acelui permis începe când îl soliciți, nu când îl obțineți”, a spus ea, adăugând: ”Și nu poți merge nicăieri în afară de țara ta de origine în acea perioadă și nici măcar nu poți călători prin cea mai mare parte a Europei”.

Acum ea așteaptă reînnoirea permisului, care crede că ar putea dura cel puțin un an. „Între timp, ești foarte limitat în ceea ce poți face și asta este destul de frustrant”, a spus ea.

Cât de greu este să îți cumperi o locuință în Grecia



O'Donnell plănuiește, de asemenea, să cumpere un apartament și a constatat că și acest lucru durează.



„Este doar un simplu apartament cu un dormitor și probabil că va dura doi ani întregi pentru a finaliza această achiziție. Am încercat să cumpăr o locuință din decembrie 2021”, a povestit femeia.

De asemenea, crede că, în timp ce Atena este vibrantă și plină de viață, este centrată pe mașină, iar trotuarele ar putea fi îmbunătățite. Ea crede că deplasarea este dificilă pentru că nu are un vehicul și îi place să meargă pe jos. În ciuda minusurilor, ea a spus că iubește Atena și Grecia în general.



„Sunt atât de fericită aici. Am o calitate atât de mare a vieții. Este foarte diferit de SUA”, a spus ea.

