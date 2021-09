Nunta de Argint a MS Margareta cu ASR Principele Radu, sărbătorită la Palatul Elisabeta

Un eveniment dedicat sărbătoririi Nunţii de Argint a Majestăţii Sale Custodele Coroanei şi a Alteţei Sale Regale Principele Radu a avut loc luni în grădina Palatului Elisabeta. Cu acest prilej a fost lansată cartea "Nunta de argint", editată de Curtea Veche Publishing, directorul editurii afirmând că volumul reprezintă "o mică bijuterie, despre care se va vorbi foarte multă vreme".



"Coroana Regală este simbolul cel mai puternic al continuităţii, o continuitate care ajută şi consolidează zi de zi prezentul. Este, cumva, o lansare de carte mult mai emoţionantă decât oricare alta. Şi am avut foarte multe lansări de carte de-a lungul vremurilor, pentru că am reprezentat prin cărţi multe evenimente ale Casei Rgale. Dar, atunci când e vorba despre nuntă, atunci când oamenii îşi unesc destinele, oriunde s-ar întâmpla asta, este mult, mult mai multă emoţie, este foarte multă curiozitate... Şi aşa şi pentru mine această carte este mai specială. Este o mică bijuterie, despre care cred că se va vorbi foarte multă vreme", a declarat la eveniment directorul Curtea Veche Publishing, Irene Arsene.



Prezent la eveniment, fostul preşedinte al României Emil Constantinescu a declarat pentru Agerpres că, pentru românii de azi, "Monarhia "înseamnă o garanţie a valorilor".



"Înseamnă mult şi pot să vă spun că am mizat pe aceasta şi în urmă cu 30 de ani în momentul schimbării. Monarhia înseamnă o garanţie a valorilor, a valorilor morale în primul rând. Şi nu monarhia ca instituţie, dar persoanele care au reprezentat România - nu toate, au fost şi excepţii, cum sunt oriunde în lume - dar în mare tradiţia inaugurată de Regele Carol I, de Regele Ferdinand, şi facem un salt istoric, de Regele Mihai în toată viaţa sa arată că atunci când oamenii cred în ceva pot să supravieţuiască şi vremii şi vremurilor", a spus Emil Constantinescu.

În deschiderea evenimentului, Corul Regal a susţinut un scurt recital





Au fost prezenţi, printre alţi, deputatul PNL Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului României pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului şi Xenofobiei, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti (UPB), Mihnea Costoiu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, senatoarea Iulia Scântei, fostul preşedinte al Senatului Călin Popescu Tăriceanu, pianistul Dan Grigore, ambasadorul Japoniei la Bucureşti, Hiroshi Ueda, alte personalităţi ale lumii politice, de afaceri şi culturale.



Potrivit Editurii Curtea Veche Publishing, cu ocazia aniversării a 25 de ani de căsătorie a Majestăţii Sale Custodele Coroanei şi a Principelui Consort, "la ceas aniversar, în cuvinte şi imagini, Alteţa Sa Regală Principele Radu ne spune poveştile căsătoriilor regale dimpreună cu care s-a scris istoria recentă a României".



Volumul este consacrat celor patru cupluri regale române care au sărbătorit nunta de argint: Regele Carol I şi Regina Elisabeta, Regele Ferdinand şi Regina Maria, Regele Mihai şi Regina Ana, precum şi cuplul regal actual.

A patra Nuntă de Argint din Familia Regală a României





Nunta de Argint a Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei, şi a Principelui Radu este a patra Nuntă de Argint din Familia Regală a României.



Nunta de Argint a Regelui Carol I şi a Reginei Elisabeta a avut loc în ziua de 3 noiembrie 1894, la Bucureşti (căsătoria fusese oficiată pe 3 noiembrie 1869, la Wied). Carol I şi Elisabeta nu au avut Nuntă de Aur.



Suveranii României Mari, Ferdinand şi Maria, şi-au sărbătorit Nunta de Argint la Iaşi, în ziua de 28 decembrie 1917. Căsătoria lor avusese loc la Sigmaringen, pe 29 decembrie 1892/10 ianuarie 1893. Ferdinand şi Maria nu au avut Nuntă de Aur.



Regina Elena şi Regele Carol al II-lea nu au avut Nuntă de Argint. Căsătoria lor a avut loc la Atena, în ziua de 10 martie 1921.



Regele Mihai şi Regina Ana, cel mai longeviv cuplu din istoria regală a României, şi-au celebrat Nunta de Argint la Castelul Salem din Germania, în ziua de 10 iunie 1973. Căsătoria lor avusese loc la Atena, pe 10 iunie 1948. Nunta de Aur a fost sărbătorită în regiunea Vendee din Franţa, pe 10 iunie 1998. Nunta de Diamant a avut loc la Bucureşti, pe 10 iunie 2008, iar Nunta de Safir (65 de ani de căsnicie) a fost sărbătorită în privat, la Aubonne, în Elveţia, pe 10 iunie 2013, scrie Agerpres.