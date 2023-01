Noul preşedinte al Cehiei, Petr Pavel, mai deschis faţă de UE şi Ucraina

Preşedintele ceh proaspăt ales, Petr Pavel, fost general al NATO, va promova legături strânse cu UE şi va ajuta Ucraina să reziste în contextul invaziei ruse, susţin analişti cu care a discutat France Presse.



Pavel a câştigat sâmbătă alegerile prezidenţiale, învingându-l pe populistul miliardar Andrej Babis.



În martie, fostul şef al comitetului militar al NATO, în vârstă de 61 de ani, îl va înlocui în fruntea statului pe preşedintele la final de mandat Milos Zeman, cunoscut pentru legăturile sale strânse cu Moscova şi Beijing, şi acuzat în mai multe rânduri că abuzează de competenţele sale constituţionale.



Potrivit analiştilor, experienţa lui Pavel în diplomaţie militară va fi atuul său şi modul în care va gestiona chestiunile de stat va fi foarte diferită de ceea a predecesorului său.



"Va fi un preşedinte competent şi înţelegem că războiul din Ucraina este una din problemele cheie cu care Europa este confruntată", a afirmat Pavel Havlicek, cercetător în cadrul Asociaţiei pentru afaceri internaţionale de la Praga.



"Ştim că are contacte la NATO (...) care sunt foarte puternice şi politica externă va fi domeniul său", a subliniat expertul.



Pavel şi-a construit cariera militară în Cehoslovacia anilor 1980. El a beneficiat de apartenenţa la partidul comunist, până la căderea regimului în 1989.



Devenită o democraţie liberală, Cehoslovacia s-a scindat în Republica Cehă şi Slovacia în 1993. Între timp, Pavel a devenit susţinător al aderării la UE şi la NATO.



"Nu există o alternativă mai bună", a declarat el pe site-ul său electoral, unde a pledat şi pentru a ajuta Kievul.



"Este foarte favorabil Ucrainei (...), foarte critic faţă de Rusia", a subliniat Jiri Pehe, analist politic la Universitatea New York din Praga.



"Poziţia sa va implica o susţinere puternică, necondiţionată pentru Ucraina", apreciată deja de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, insistă expertul.



După alegerea lui Pavel, liderii europeni au reacţionat salutând dinamismul său proeuropean, scrie Agerpres.



Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat "angajamentul ferm" al lui Petr Pavel faţă de "valorile europene".



Victoria lui Pavel vine în siajul recentei preşedinţii cehe a Consiliul UE, considerată în general o reuşită.



Fostul paraşutist de elită va putea să lucreze în strânsă colaborare cu guvernul de centru-dreapta al lui Petr Fiala, care furnizează un ajutor militar şi umanitar important Ucrainei.



Petr Pavel "se va inspira din politica guvernul în acest sens (...), nu vor exista diferende fundamentale", a estimat Pavel Saradin, analist în cadrul universităţii Palacky. "Politica sa va fi cu siguranţă diferită de orientarea multilaterală a lui Zeman", a subliniat el.



Zeman a avut o schimbare de 180 de grade de la relaţiile sale amicale cu preşedintele rus Vladimir Putin abia după invadarea Ucrainei.



"Nu va mai exista această ambivalenţă pe care am cunoscut-o cu Milos Zeman", consideră Pehe, adăugând că Pavel este favorabil şi adoptării euro de către Praga.



Jiri Pehe mai afirmă că Petr Pavel este mai critic decât predecesorul său faţă de grupul de la Vişegrad, format din Republica Cehă, Slovacia, Polonia şi Ungaria, o ţară care provoacă multe îngrijorări în cadrul UE.



Prim-ministrul ungar Viktor Orban rămâne în dezacord cu UE în privinţa respectării statului de drept în ţara sa şi a legăturilor sale cu Putin.



Petr Pavel l-a criticat pe liderul ungar în mai multe rânduri şi, cu prilejul vizitei sale în Ungaria din decembrie anul trecut, s-a întâlnit cu responsabili ai opoziţiei.



"El ar prefera să redefinească cooperarea regională într-un format mai larg, care reuneşte mai multe ţări, ceea ce ar însemna că influenţa Ungariei ar fi neutralizată", a estimat Pehe.



Ca majoritatea politicienilor cehi, Pavel ar urma să promoveze legături strânse cu Israelul, chiar dacă preferă să urmeze UE, potrivit lui Pehe.



Potrivit lui Havlicek, Petr Pavel va putea restabili şi bunele relaţii cu Washingtonul, deteriorate de mai mulţi ani.



"Are o experienţă mare şi solidă a reuniunilor şi negocierilor şi o va arăta. În ceea ce priveşte politica externă va fi în elementul său", a subliniat el.

