Nikki Haley stârnește controverse după ce a scris „TERMINAȚI-I” pe un proiectil israelian /foto

O fotografie cu Haley făcând inscripția a fost distribuită marți de Danny Danon, membru al parlamentului israelian și fost ambasador la ONU, care a însoțit-o pe Haley în turul său. Republicanul, care a fost ambasadorul SUA la ONU în timpul administrației Donald Trump, a fost fotografiată aplecându-se și scriind pe bombă cu un marker violet. „‘Terminați-i!’ Acesta este mesajul pe care prietena mea, ambasadorul Nikki Haley, l-a scris,” a spus Danon în postarea sa pe rețelele sociale.

???????????????????? Nikki Haley wrote “FINISH THEM” on Israeli missiles that will kill Palestinian children.



I support DEPORTING NIKKI HALEY to her ancestral homeland of India. pic.twitter.com/E7EHs7a9ge