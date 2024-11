Nestle: KitKat Chunky Double Choc, în ediție limitată, pentru mai multe Pauze cu bun și bine

“Viața e plină de provocări, dar nu uita să iei o pauză și să te bucuri de fiecare moment! Fie că ești în mișcare sau te relaxezi, KitKat este partenerul perfect pentru momentele tale de răsfăț. Menține-ți ritmul cu variantele clasice KitKat Chunky Milk , White sau explorează noua ediție limitată, KitKat Chunky Double Choc, recent lansată!” anunță Cristiana Borșaru, Senior Brand Manager Confectionery.

Ediția limitată are o structura nouă a produsului. Pe lângă combinație delicioasă de ciocolată fină cu lapte și napolitană crocantă, KitKat Double Choc conține și un strat de cremă de ciocolată cu lapte, îmbogățit cu fulgi de orez cu cacao, pentru un mix extra crocant. Fiecare mușcătură aduce o explozie de gust și texturi între dulce și crocant, pentru o experiență irezistibilă!

La fel ca multe produse KitKat, KitKat Double Choc este potrivit și pentru vegetarieni.

KitKat este primul brand global de ciocolată care utilizează cacao provenită 100% din surse sustenabile, iar cu KitKat Chunky Double Choc ducem mai departe acest angajament. Fiecare KitKat folosește cacao certificată Rainforest Alliance prin Nestlé Cocoa Plan. Mai mult, pentru a face pauzele tale împreună cu KitKat și mai plăcute, ne-am luat angajamentul de a merge mai departe în susținerea fermierilor de cacao și a familiilor lor. Prin inițiativa KitKat „Breaks for Good/ Pauze cu bun si bine”, fiecare pauză luată de consumatori susține activitatea fermierilor de cacao și crește gradul de conștientizare cu privire la sustenabilitatea culturii de cacao folosită în batoanele KitKat.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani compania a plantat 90.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos - SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

