Naufragiul unui submarin cu propulsie nucleară, la mal, ascuns de China. Responsabil american: Nu este surprinzător

Citește și: Rusia se apără în fața acuzațiilor Norvegiei. Nu a emis nicio alertă privind nivelul ridicat de radiații din atmosferă

China a încercat să ascundă naufragiul celui mai recent submarin al său cu propulsie nucleară, a estimat joi un responsabil american din domeniul apărării, notează AFP.



Naufragiul, care a avut loc într-un șantier naval la începutul acestui an, a fost prezentată de Wall Street Journal, care a distribuit imagini din satelit arătând macarale uriașe aduse pentru a recupera submarinul.



”Nu este surprinzător că Marina chineză încearcă să ascundă faptul că noul său submarin avansat cu propulsie nucleară s-a scufundat la mal”, a spus responsabilul sub protecția anonimatului.



”Pe lângă întrebările evidente despre normele de producție (...), incidentul ridică și alte întrebări mai importante cu privire la responsabilitatea Marinei chineze și la controlul industriei chineze de apărare, care este mult timp pradă corupției”.



Incidentul este un revers pentru China, care caută să își modernizeze flota, cea mai importantă din lume, dar care are multe nave mici.



Statele Unite și Marea Britanie urmează să furnizeze Australiei submarine cu propulsie nucleară pentru a extinde numărul de țări care dispun de aceste submarine de vârf.



Un acord criticat de Beijing, deoarece este considerat un răspuns strategic la ambițiile militare chineze în Asia-Pacific, mai scrie AFP, notează Agerpres.

China a testat miercuri o rachetă balistică intercontinentală echipată cu un ”focos fals” în Pacific

Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării într-o abordare neobișnuită, potrivit AFP, care menționează că Beijingul informează rareori despre lansările sale.

Chiar dacă autoritățile chineze nu au făcut nicio legătură cu situația actuală, această lansare are loc într-un context de rivalitate militară între Beijing și Washington în Pacific, unde cele două țări vor să-și extindă influența, comentează France Presse.

Nu s-a precizat locul unde a căzut racheta

Nu au fost furnizate detalii despre locul în care a căzut racheta. De asemenea, ministerul nu a precizat dacă proiectilul a fost lansat dintr-un submarin sau de pe uscat. Rachetele balistice intercontinentale sunt printre cele mai puternice arme din lume și pot transporta focoase nucleare distrugătoare.

”Forța de rachete a Armatei de Eliberare a Poporului (armata chineză - n.r.) a lansat cu succes o rachetă balistică intercontinentală care transporta un focos de antrenament fals pe 25 septembrie la 8:44 a.m. (00:44 GMT) în largul Oceanului Pacific. (Racheta) a căzut cu precizie în zona maritimă predeterminată”, a transmis ministerul chinez. Citește articolul complet aici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News