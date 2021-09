Năsui: În loc să aruncăm încă 50 de miliarde pe un nou PNDL, mai bine creștem salariile românilor cu 900 de lei

Claudiu Năsui, ministrul USR PLUS al Economiei, intervine în scandaul provocat de programul de investiţii "Anghel Saligny", promovat de Florin Cîţu.

"În loc să aruncăm încă 50 de miliarde de lei pe un nou PNDL, mai bine creștem salariile românilor cu 900 de lei.Cum se face că avem bani pentru firme de partid, dar nu avem bani pentru a lăsa românilor mai mulți bani din munca lor?

Dacă avem bani pentru încă un PNDL, după ce primele două au fost dezastre din care politicienii și acoliții lor au furat pe nestingherite, avem și pentru a mări salariile românilor prin Zero Taxe pe Salariul Minim.În condițiile în care prețurile la facturi explodează și românii sunt în pragul disperării din cauza lor, cerem aplicarea programului de guvernare de urgență și începerea măsurii Zero Taxe pe Salariul Minim.

Care înseamnă concret 900 de lei în plus pentru toți românii care muncesc.Banii aceștia nu sunt asistență socială. Nu sunt un privilegiu. Sunt munca noastră", transmite ministrul Claudiu Năsui.

Cîţu: Politica nu se poate face pe condiţionări şi şantaj; nu avem timp de jocuri politice

Premierul Florin Cîţu a declarat, miercuri, că USR-PLUS şantajează cu Secţia Specială şi a subliniat că "politica nu se poate face pe condiţionări şi şantaj" şi că nu este timp de "jocuri politice", în contextul discuţiilor cu privire la Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny".



"Aş vrea să discutăm despre program, pentru că nu este un program pentru mine, pentru PNL, UDMR, USR sau pentru PSD. Este un program pentru români. Eu am spus la începutul acestei guvernări că nu mai permitem să avem localităţi în România care nu au acces la fonduri europene, să rămână nedezvoltate. Acesta este programul. Dacă colegii de la USR nu susţin dezvoltarea României, foarte bine, să iasă în faţă. În ceea ce priveşte şantajul şi acea piedică pe care o pun cu SIIJ, am fost primul care a negociat ca SIIJ în forma care să treacă prin Guvern prin negocieri cu toată coaliţia, am susţinut toate soluţiile care au venit de la Ministerul Justiţiei pentru a desfiinţa SIIJ. (...) Din păcate, politica nu se poate face prin condiţionări şi şantaj", a spus Cîţu, după ce a participat la şedinţa grupului senatorial al PNL.



Premierul a susţinut că originalul proiectului "Anghel Saligny" a fost transmis pe 25 august Ministerului Justiţiei.