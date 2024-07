Mișcarea ”impecabilă” a lui Donald Trump. Bogdan Chirieac: O invitație pentru toți americanii care îl urăsc

Donald Trump a fost primit cu aplauze când și-a făcut apariția la Convenție Republicană. Este prima apariție publică la un eveniment major, după tentativa de asasinat. Gestul său, imediat după împușcături, a devenit o formă de simbol electoral. Susținătorii săi au strigat "luptă, luptă, luptă", în timp ce ridicau cu toții pumnii în aer.

Acest gest a fost preluat de mulți americani, după ce Trump și-a sfidat atacatorul în Pennsylvania. Se pare că toate evenimentele prin care a trecut în ultimul timp, din punct de vedere juridic, prestația de la dezbaterea difuzată de către CNN, dar și supraviețuirea în urma atacului l-au propulsat categoric pe Trump ca desemnat oficial al republicanilor pentru cursa de la Casa Albă.

De asemenea, fostul președinte a făcut o mișcare surprinzătoare. Acesta și-a ales ca vicepreședinte un senator foarte tânăr, care în trecut a avut o serie de atacuri cât se poate de serioase la adresa sa.

Totuși, cei doi s-au împăcat în 2022, când Trump l-a susținut pentru Senatul din Boston. Vance este veteran de război în Irak, absolvent de Științe Politice și Filosofie și a cunoscut celebritatea în 2016, după ce cartea lui de memorii a devenit best seller. În Senat, Vance s-a remarcat drept un adversar al sprijinului financiar pentru Ucraina. Președintele Biden îl numea pe Vance "o clonă a lui Trump".

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, analistul Bogdan Chirieac a explicat decizia lui Trump de a alege ca vicepreședinte un fost critic vehement de-al său, respectiv de ce marii bogați se orientează către acesta, dar și marele eșec al Secret Service.

Lista "colorată" de apelative pe care Vance îi le adresa lui Trump

Senatorul de Ohio, JD Vance, îl numea în perioada sa de conflict pe Trump "un ticălos cinic, un dezastru moral, Hitlerul Americii, un candidat teribil, o heroină culturală, nociv, reprobabil și un ticălos cinic."

"Nu o să fiu niciodată un tip pro-Trump. Nu mi-a plăcut niciodată. Ești un idiot dacă ai votat pentru el", susținea acesta în trecut.

Pumnul strâns spre cer a devenit imaginea campaniei lui Donald Trump

"Impecabil l-a ales echipa de campanie a lui Donald Trump sau ba chiar el. Nu știu cât de mult ține cont de echipa de campanie. Impecabil. Ce este în momentul de față JD Vance? O invitație pentru toți americanii care îl urăsc pe Donald Trump să i se alăture. JD Vance a fost unul din dintre ei. După ce l-a cunoscut mai bine a devenit un fan al lui Donald Trump, un susținător fără limite al acestuia. Este o invitație pentru zeci de milioane de americani să vină alături de el. JD Vance are tot ce-i trebuie pentru a avea un viitor strălucit în politica americană. Mai mult, Elon Musk începe din această lună să doneze unei organizații care îl susține pe Trump suma de 45 de milioane de dolari pe lună. Am înțeles că se adună și alți donatori. Mai este și Miriam Adelson, una dintre cele mai bogate femei din Statele Unite, aproape 10 miliarde de dolari avere, care în mod tradițional este aproape de republicani și de Donald Trump. Toate aceste donații nu vin pe gratis. Ele se datorează reacției de om extrem de curajos, de luptător, de american autentic pe care a avut-o Donald Trump atunci când a fost împușcat. Deci, i-a zburat lobul urechii. Un om de 77 de ani foarte agil s-a așezat jos, după care atunci când l-au scos ofițerii de Secret Service, care își rataseră misiunea, s-a ridicat cu pumnul strâns către cer. De altfel, imaginea aceasta iconică a devenit imaginea campaniei lui Donald Trump. Acum americanii se salută cu 'fight' (luptă) și 'USA' ", a explicat Bogdan Chirieac.

Măsuri sporite de securitate pentru demnitarii din Japonia după atacul din America: Eșecul Secret Service ce a cutremurat lumea liberă

"În același timp, de menționat faptul că s-au impus măsuri sporite de securitate pentru demnitarii din Japonia, după atacul din America. Există risc peste tot în lume în acest moment. În lumea democratică mai ales, unde liderii apar în spații deschise și vorbesc mulțimilor. Eșecul Secret Service este memorabil. Este comparabil cu asasinarea lui JFK în 1963, mai ales că a murit un om. Un om care a murit eroic. A fost un pompier de 50 de ani care a murit apărându-și fetițele. El era în mulțime pentru a-l susține pe Trump. Lucrul acesta băgat un fior rece în toate serviciile din lume, mai ales că toate în lumea democratică sunt făcute după modelul extrem de sofisticat al Secret Service. De altfel, nu Secret Service a avut acolo o problema, ci conducerea politică a Secret Service. Se pare că lucrurile de acolo nu au fost în regulă. Lunetistul l-a avut 3 minute în lunetă pe criminal și nu a primit ‘verde’ pentru a deschide focul. A primit ‘verde’ după ce criminalul a deschis focul asupra lui Trump. În acest moment teoriile conspirației au umplut rețelele sociale, să știți. Teoria în care Biden a dat ordinul este la fel de absurdă ca cea în care Trump și-a înscenat atentatul. Adică, gogomănii mai mari nici nu am putut să aud. În același timp, dacă cineva are răbdare să citească biografia lui Joe Biden o să-și dea seama că este un american, democrat, de modă veche. El nu vrea să câștige prin fraudă. El are valorile sale, importante din punctul acesta de vedere. El nu are de-a face cu acest atentat sub nicio formă", a concluzionat Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.