Ministrul britanic al Apărării îl atenționează pe Zelenski: ”Nu suntem Amazon”. El îi cere liderului ucrainean să fie recunoscător pentru ce a primit

Londra a fost unul dintre cei mai fermi susţinători ai Kievului după invazia de anul trecut a Rusiei, iar premierul britanic Rishi Sunak a spus că Marea Britanie şi aliaţii săi îşi vor întări sprijinul, aminteşte Reuters.



Wallace a atenţionat însă că Ucraina trebuie să-i convingă pe legislatorii britanici şi "pe politicienii ezitanţi din alte ţări că merită" efortul, adăugând că, "fie că ne place sau nu, oamenii vor să vadă recunoştinţă".



Ministrul britanic a făcut aceste remarci în marja summitului NATO de la Vilnius, în răspuns la o întrebare a unui reporter referitoare la faptul că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a plâns că ţării sale nu i s-a oferit un calendar al aderării la alianţa militară.



Ben Wallace a menţionat că anul trecut s-a dus în Ucraina, unde i-a fost prezentată o listă de cumpărături de armament.



"Ştiţi, nu suntem Amazon", a spus el, referindu-se la gigantul american de retail. "Le-am spus asta anul trecut, când am condus 11 ore ca să mi se dea o listă", a adăugat el, conform Agerpres.



Zelenski a adoptat un ton mai soft miercuri, declarând că rezultatele summitului au fost bune, chiar dacă Ucraina nu a fost invitată oficial să adere la NATO, şi că a primit veşti bune privind pachete de asistenţă militară de la aliaţi.



Întrebat de comentariile lui Wallace, premierul Sunak a asigurat că Zelenski a fost recunoscător pentru sprijinul primit până acum.



"Preşedintele Zelenski şi-a exprimat recunoştinţa pentru ce am făcut în câteva rânduri", a spus Sunak la o conferinţă de presă la Vilnius. "Înţeleg pe deplin dorinţa lui Volodimir de a face totul pentru a-şi proteja poporul şi pentru a opri acest război şi vom continua să-i acordăm sprijinul de care are nevoie", a subliniat premierul britanic.

