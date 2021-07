Metrorex, cartele gratis  în schimb  la PET-uri, sticle sau doze de aluminiu, din 2 august

Metrorex, în parteneriat cu Eco Synergy si Rematholding, lanseaza “PET=BILET”, campania premiera ce are ca scop atat incurajarea colectarii si reciclarii deseurilor, cat si cresterea interesului cetatenilor pentru calatoria cu metroul – transport ecologic, nepoluant.

Metrorex incurajeaza programele ce au ca scop protectia mediului, aliniindu-se astfel politicilor nationale si internationale ecologiste. Prin aceasta campanie se doreste sensibilizarea opiniei publice si cresterea gradului de constientizare cu privire la importanta protejarii mediului inconjurator.

Cei dornici sa participe sunt asteptati in perioada 2 – 20 august a.c. in statiile de metrou Dimitrie Leonida si Pipera (intrarea principala) la standul partenerilor nostri. Calatorii vor oferi 5 deseuri (PET-uri, sticle sau doze de aluminiu), iar in schimb vor primi o cartela de metrou cu o calatorie.

Stefan Paraschiv, director general Metrorex: „Astfel de campanii sunt necesare pentru schimbarea comportamentului cetatenilor cu privire la pastrarea mediului inconjurator curat si nepoluat, dar si pentru promovarea beneficiilor utilizarii transportului subteran ca mijloc de transport ecologic. Astfel ca, prin aceste tipuri de actiuni, societatea noastra doreste sa se implice activ in formarea unor comportamente responsabile din punct de vedere ecologic”, precizează compania într-un comunicat de presă.