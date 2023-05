Marele absent, Denis Alibec, după ce Farul a câștigat campionatul: "Suntem prea buni, prea tineri"

Fotbalistul echipei Farul Constanţa, Denis Alibec, a declarat, duminică seara, după victoria cu FCSB (scor 3-2), care adus titlul de campioană formaţiei de la malul Mării Negre, că acesta este cel mai frumos titlu din cariera sa şi că l-a câştigat pentru antrenorul Gheorghe Hagi.



"Am trăit rău de tot meciul ăsta... pentru că nu am fost pe teren. Nu mai puteam. La 0-2 ce puteam să zic... că îi întoarcem. Eram sigur sută la sută că întoarcem scorul. Suntem prea buni, prea tineri, prea talentaţi. FCSB a dat două goluri din noroc, noi am controlat meciul. E normal că întotdeauna câştigă cel mai bun. E cel mai frumos titlu, l-am câştigat pentru domnul Gheorghe Hagi. Îi dedicăm titlul dânsului. Dacă aveam zece Hagi în România eram departe acum", a spus Alibec la postul DigiSport.



Întrebat dacă va continua la Farul Constanţa şi în sezonul următor, atacantul a răspuns: "O să rămân la Farul. Eu aşa spun. Să vedem dacă mă vinde, dacă mai are nevoie de mine acum".



Farul Constanţa a câştigat titlul de campioană a României la fotbal, după ce a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-2 (1-2), duminică seara, la Ovidiu, într-un meci din etapa a noua, penultima, a fazei play-off a Superligii.

Dragoș Nedelcu: Am câștigat campionatul doar cu remontada

Fotbalistul Dragoş Nedelcu a afirmat, la finalul partidei cu FCSB, scor 3-2, că Farul Constanţa a reuşit să câştige titlul de campioană în Superligă, numai datorită întoarcerilor de scor pe care a reuşit să le realizeze de-a lungul campionatului.



"Eu am câştigat (titlul) şi cu Viitorul, dar mă bucur că am reuşit să câştigăm, chiar dacă am avut probleme medicale şi am reuşit să mă antrenez doar ieri. Ei au avut foarte multă şansă, cred că au jucat în doi jucători astăzi, în Coman şi Compagno. Cred că noi doar aşa am câştigat acest campionat cu 'remontada', pentru că am revenit întotdeauna de la 0-1, de la 0-2", a spus Nedelcu la DigiSport.



Mijlocaşul formaţiei constănţene consideră că victoria din partida cu FCSB s-a datorat în primul rând unei pregătiri fizice superioare faţă de adversari.



"A fost una dintre cele mai liniştite pauze pe care le-am avut eu până acum la această echipă. Hagi ne-a spus să avem aceeaşi atitudine, ne-a spus că trebuie să continuăm, că o să vină această victorie, a simţit asta. Cred că astăzi am bătut pentru că am fost mult mai bine fizic decât ei, din punct de vedere fizic am stat mai bine", a completat jucătorul Farului, relatează Agerpres.

