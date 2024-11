"Marea Resetare" a globaliștilor vs. "Trumpismul" suveraniștilor: Vechiul discurs al lui Trump la ONU, o hartă pentru viitorul lumii din 2025 - analiza lui Bogdan Teodorescu

"Americanii știu că, într-o lume unde alții urmăresc cucerirea și dominația, națiunea noastră trebuie să fie puternică în bogăție, forță și spirit. De aceea, Statele Unite apără cu fermitate tradițiile și obiceiurile care ne-au făcut ceea ce suntem.

Asemenea țării mele iubite, fiecare națiune reprezentată în această sală are o istorie, o cultură și un patrimoniu de prețuit și apărat, care ne oferă potențialul și puterea unică.

Lumea liberă trebuie să îmbrățișeze bazele sale naționale. Nu trebuie să încerce să le șteargă sau să le înlocuiască.

Privind în jur, pe această planetă vastă și magnifică, adevărul este clar: dacă vrei libertate, fii mândru de țara ta. Dacă vrei democrație, păstrează-ți suveranitatea. Iar dacă vrei pace, iubește-ți națiunea. Liderii înțelepți pun întotdeauna binele propriului popor și al propriei țări pe primul loc.

Viitorul nu aparține globaliștilor. Viitorul aparține patrioților. Viitorul aparține națiunilor suverane și independente care își protejează cetățenii, respectă vecinii și onorează diferențele care fac fiecare țară specială și unică.

Din acest motiv, noi, în Statele Unite, am început un program captivant de reînnoire națională. În tot ceea ce facem, ne concentrăm pe împuternicirea visurilor și aspirațiilor cetățenilor noștri", a spus al 45-lea Președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, în 2019 când s-a adresat dezbaterii Adunării Generale a ONU.

Venind cu o victorie zdrobitoare împotriva contracandidatei sale, democrata Kamala Harris, actual vicepreședinte al SUA în administrația Biden, exponent al globalizării și al "Marii Resetări" anunțate încă din vremea pandemiei și nu numai, Donald Trump a ieșit în fața americanilor cu un discurs de forță. Președintele ales a vorbit națiunii despre "Golden Age of America" (Epoca de Aur a Americii), cum urmează să implementeze abordarea "America First" (America pe primul loc), fiind concluzionată de sloganul emblematic care a definit cariera sa de politician, și anume "Make Amercia Great Again" (Să facem America Măreață din nou).

Victoria sa istorică nu a venit ușor. Președintele ales a trecut prin procese juridice pe diferite spețe și două tentative de asasinat. Totuși, în ciuda provocărilor, Trump reușit să câștige atât votul electorilor, cu un avans categoric în fața Kamalei Harris, cât și votul popular. Discursul de la ONU, în apropierea finalului primului mandat, ar fi indicat, cel mai probabil, planurile pentru pentru scena internațională dacă ar fi câștigat în 2020. Multe voci au spus în acea perioadă că Trump, practic, într-un context perfect ales, ar fi transmis un mesaj lumii întregi, anunțând că lupta împotriva globalismului este iminentă, iar tabera suverană se vrea a fi câștigătoare.

DC News a discutat în exclusivitate cu analistul și profesorul Bogdan Teodorescu. În baza prestației lui Trump la ONU am ajuns la mai multe concluzii interesante pe care vă invităm să le citiți.

"Viziunea lui Trump e mai ușor de implementat acum față de anul 2019"

"Sunt multe aspecte de discutat. Lumea din 2019 seamănă foarte puțin cu lumea din 2024, fiindcă între cele două am avut o pandemie și două războaie. Toate au săpat la baza conceptului de globalizare. Lanțuri de aprovizionare s-au rupt în timpul pandemiei, din cauza motivelor epidemiologice și a lockdown-urilor statelor, așa cum deja știm. În acest moment, noul Război Rece, dezvoltat între blocurile aflate în spatele conflictului cald din Ucraina, a dus, de asemenea, la o fragmentare a conceptului de globalizare. Astfel, viziunea lui Trump e mai ușor de implementat acum față de anul 2019, când părea ușor improprie.

Trebuie să nu mai uităm că, între 2019 și 2024, ideea de BRICS a devenit mult mai solidă și mai consistentă, inclusiv prin extinderea cu noi membri. Deocamdată, au fost anunțate țări care se pregătesc să intre și care fac o contra-globalizare față de globalizarea lumii albe. Deci, Donald Trump vine pe o lume mai fragmentată, cu rupturi în pânza globală, dar se confruntă și cu un bloc direct ostil SUA, care este BRICS. BRICS dorește să scape de dominația dolarului, fiind, de asemenea, cel mai important enunț al grupului. Chiar dacă nu acceptă toți, India fiind ușor reticentă, este o realitate.

Una peste alta, putem considera că Trump are în față nu numai ordinea globală vestică, cu care voia să se lupte, ci și o nouă ordine globală, semi-globală dacă vreți, a sudului, a BRICS-ului, care se împotrivește Americii și viziunii sale asupra lumii.

Asta ar fi zona luptei cu globalizarea. Viziunea lui, apropo de suveranism, are ca țintă, în primul rând, Uniunea Europeană. Se știe că Trump nu este un fan al acestei organizații. Chiar a salutat tendințele centrifuge pe care le manifestă Viktor Orban, poate slovacii, din UE. Este destul de greu pentru el să fragmenteze blocul continental, din simplul motiv că nu există o ofertă mai bună și există și pericolul rus, la care nu se știe foarte clar dacă Trump va sprijini, prin NATO, Uniunea Europeană.

Practic, asta aduce un peisaj în care țările europene o să-și caute susținere una la alta, prin investiții comune, blocuri comune, armată comună și politici comune. Preferă asta decât să se dizolve în viziunea lui Trump.

Totodată, viziunea lui Trump se izbește inevitabil de o realitate. Dacă America se retrage, atunci China se expandează. Este un lucru știut. Desigur, America vrea să impună taxe puternice împotriva Chinei, dar și a Uniunii Europene; vrea să provoace astfel dezechilibre economice în țările și blocurile respective. Dar, dacă acest lucru este însoțit și de o retragere, de o izolare patronată de taxe aruncate către ceilalți, atunci s-ar putea ca America să se trezească, după epoca Trump, că e mult mai singură decât își dorea.

Ar putea să se trezească singură într-o lume în care, poate, rețelele Chinei sau ale altor puteri emergente încep să dea roade tocmai pentru că America nu mai e acolo, când avea atributele de *Jandarm al Planetei* și exportator al democrației", a explicat Bogdan Teodorescu.

"America nu s-a speriat de globalism, ci de agresivitatea ideologiei Woke. Lumea va fi tot una globală, dar probabil un pic mai altfel..."

"America nu s-a speriat de globalism, ci de agresivitatea ideologiei Woke, a stângismului politic și de tendințele unei zone a Partidului Democrat, o zonă mică și foarte activă, de a rescrie istoria, tradiția, religia, viziunea despre lume și viață.

Evident că acest semnal poate să fie asociat strict acelei țări, în speță SUA, dar poate fi și asociat cu dimensiunea globalistă. Putem spune că cei care propovăduiesc ideologia Woke sunt și susținători ai globalismului, dar nu sunt creatorii globalismului.

America nu împotriva globalismului s-a ridicat, ci a avut două componente. Una pur materială, adică scăderea nivelului de trai, ceea ce s-a întâmplat din 2020 încoace, prin creșterea prețului la produse, inflație și costul mult mai ridicat al vieții. Sunt lucruri care țin, pur și simplu, de o realitate economică națională sau internațională.

Viziunea lui Trump, în care ‘întâi trebuie să avem grijă de americani și după să avem grijă de alții,’ vine foarte coerent aici, în acest moment.

A doua componentă ține de răspunsul unei majorități la această agresiune a unei ideologii noi, impuse, pe care nu a mai vrut să o tolereze. Cred că, prin discursul lui Trump, America a reînvățat să se uite la ea însăși, să vadă ce-i lipsește, ce are nevoie, ce își dorește.

De menționat este că nu vorbim de o majoritate foarte mare. Trump a obținut doar vreo două milioane de voturi în plus față de Kamala Harris, ceea ce înseamnă puțin în contextul american.

Această majoritate vrea să se întoarcă la niște valori pe care le acceptă, la un nivel de confort pe care și-l dorește. În ce măsură va reuși Trump să facă acest lucru rămâne de văzut.

Nu uitați că a doua temă majoră în America a fost cea a imigranților, care, de fapt, este într-o oarecare măsură relativ falsă. Obama a expulzat mai mulți oameni în mandatul său decât Trump în primul mandat.

Dificultățile procesului anunțat de Trump vor fi mari, trebuie luate bine în calcul, deoarece o bună parte din acei oameni au azil politic, au primit acceptul SUA să stea acolo. Pe de altă parte, avem și costul propriu-zis al expulzării, care te duce undeva la 9.000 de dolari de persoană. Ori, dacă vorbim de 11 milioane de persoane, vedem că este un cost uriaș.

Deci, Trump are de rezolvat niște probleme de bază, înainte de a se uita la dimensiunea globală a acțiunilor sale. Lumea va fi tot una globală, dar probabil un pic mai altfel, cu o nuanță, să-i spunem, suveranistă", a spus Bogdan Teodorescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News