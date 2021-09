Marcel Ciolacu, mesaj pentru parlamentarii PSD: Ar trebui să sărim în sus când pocneşte Barna din degete?

Mesajul transmis de Antena 3, conform unor surse politice, arată că liderul PSD nu este de acord cu moţiunea de cenzură a AUR, susţinută de USR-PLUS.

"România se află din nou într-o situaţie extrem de complicată, din cauza haosului creat de două partide iresponsabile, USR şi PNL, aduse la putere de Iohannis împotriva votului românilor. În timp ce facturile la energie şi gaze se dublează, benzina se scumpeşte şi preţurile la alimente cresc în fiecare zi, USR, se ceartă pe bani şi putere cu PNL. Asta e preocuparea lor, pentru că sunt total decuplaţi de realitate.

Ce treabă are PSD cu lupta lor stupidă pe ciolan? Ar trebui să sărim în sus când pocneşte Barna din degete? Să votăm repede o moţiune scrisă pe genunchi, care nu vorbeşte despre sărăcirea românilor şi în care USR nu există? Nu au avut nici măcar minima decenţă să ne trimită textul sau să discutăm pe marginea lui. Au crezut că ne forţează mâna şi ne şantajează. PSD este cel mai mare partid din România şi nu poate fi şantajat de nimeni. De aceea, vă propun să susţinem propria noastră moţiune de cenzură.

Avem textul, avem semnăturile legale, avem tot. PSD nu este un partid care să stea cu mâna întinsă la absolut nimeni. Deciziile le luăm între noi, democratic şi colegial. Şi apoi le aplicăm toţi. De aceea, opinia fiecăruia dintre voi este importantă. Un lucru e cert. Cîţu trebuie să plece! Şi odată cu el şi Barna, şi Ghinea, şi Năsui. Toţi!", a transmis Marcel Ciolacu, conform Antena 3.

USR-PLUS vrea să dea jos Guvernul. Moţiune cu AUR

Dan Barna a declarat, la Parlament, că 'cei de la PNL au spus că rămân alături de premierul Florin Cîțu... Pe cale de consecință, în aceste clipe, tocmai a fost depusă moțiunea de cenzură - calea parlamentară prin care sperăm ca, într-un termen scurt, să avem un nou premier și coaliția să poată merge mai departe.'

'Am încercat la ședința de coaliție să convingem colegii că un Guvern, ca să funcționeze, are nevoie de un prim-ministru care să cultive încrederea. Colegii au insistat să-l susțină pe Florin Cîțu. În consecință, folosim procedura aceasta parlamentară pentru a ajunge în situația în care să lucrăm cu un alt prim-ministru. Intenția noastră este să continuăm într-o formulă cu PNL și UDMR, nu avem nicio intenție să intrăm într-o altă formulă guvernamentală decât cea în care am lucrat.', a spus Dacian Cioloș.