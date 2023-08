Mai mulţi copii au rămas blocaţi într-o telecabină suspendată la 300 de metri înălțime (VIDEO)

Opt persoane, dintre care șase copii cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani, au rămas blocate într-o telecabină deasupra unei văi din nord vestul Pakistanului. Aceştia se îndreptau spre școală când unul dintre cabluri s-a rupt iar telecabina a rămas suspendată la 274 m deasupra solului, au spus oficialii, citați de BBC.

Premierul interimar al Pakistanului a ordonat salvatorilor să intervină de urgenţă, astfel că mai multe elicoptere militare au ajuns la fața locului în cursul zilei de azi. Pasagerii se află blocați de câteva ore bune, din informaţiile apărute în presa locală. Mai mult, sub tensiunea momentului, unui tânăr de 16 ani care suferea de probleme cu inima i s-a făcut rău. Şi-a ăierdut cunoştinţa pe moment dar şi-a revenit la scurt timp.

„Pentru numele lui Dumnezeu, ajutați-ne”, a spus Gulfraz, un bărbat blocat în telecabină, la postul de televiziune pakistanez Geo News.

„Telecabina este blocată într-un loc în care este aproape imposibil să îi ajuți pe cei blocați fără un elicopter”, a declarat pentru AFP Zulfiqar Khan, un oficial al serviciului de salvare din Pakistan.

Operațiunea de salvare a fost destul de anevoioasă din cauza vântului puternic, dar și a curenților de aer provocați de elicopterele trimise în zonă.

Un profesor a declarat pentru Dawn.com că aproximativ 150 de persoane fac zilnic călătoria periculoasă până la școală cu telecabina din cauza lipsei altor mijloace de transport în zonă.

