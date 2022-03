Madeleine Albright a murit de cancer. Comunicatul familiei

Madeleine Albright, prima femeie secretar de stat din SUA și care a ajutat la gestionarea politicii externe occidentale după Războiul Rece, a murit la vârsta de 84 de ani.

Cauza decesului a fost cancerul, a transmis familia lui Albright într-o declarație dată publicului miercuri, scrie CNN.

Albright a fost o figură centrală în administrația președintelui Bill Clinton, fiind mai întâi ambasador al SUA la Națiunile Unite, înainte de a deveni cel mai important diplomat al națiunii în al doilea mandat. Ea a susținut extinderea NATO, a împins ca alianța să intervină în Balcani pentru a opri genocidul și epurarea etnică, a căutat să reducă răspândirea armelor nucleare și a susținut drepturile omului și democrația în lume.

