Lucian Bode (PNL): Avem toate atuurile să fim victorioși în București /video

„Capitala nu mai are timp pentru alte bâlbe politice și administrative. Răbdarea Bucureștiului a ajuns la final. Ne dorim să trăim într-un oraș cu adevărat european, noi avem cei mai buni candidați. Soluția nu vine de la partide de conjunctură, cu lideri providențiali. Nu punem lăsa Capitala pe mâna nepricepuților, a celor care s-au victimizat. Patru ani a fost o fugă de responsabilitate.

Avem toate atuurile să fim victorioși în București. Viziunea noastră este sănătoasă, este evident că vorbim de un oraș cu cca. 2 milioane de locuitori, dar am demonstrat că știm cum se rezolvă problemele. Cum ar arăta Bucureștiul cu o echipă de profesioniști? Cu siguranță mai bine ca astăzi. Avem administrații performante și am văzut reacția dvs. când a venit în față.

Ne dorim să fie toată Capitala la fel cum e administrat sectorul 6. O echipă care să descătușeze energii pozitive. Formula actuală a administrației a eșuat și pacientul este letargic. E nevoie de oameni cu suflu nou, creșterea din ultimii ani s-a făcut din inerție, nu e meritul administrației, se putea mult mai mult. Candidații alianței vin cu acest suflu nou, cei care s-au pierdut pe la primăria generală s-au ascuns în birou și au dat vina pe greaua moștenire”, a precizat Lucian Bode, în cadrul evenimentului.

Nicolae Ciucă a făcut referire și la candidatul comun PSD-PNL la alegerile locale din București.

„Uitați-vă de-a stânga și de-a dreapta și veți vedea valoarea oamenilor. La fel mi-aș dori să procedăm când domnul Cîrstoiu va veni cu planul pentru București, cu acea fișă de tratament. Ne-am propus și am făcut această alianță pentru a avea aderență pe întreg lanțul, primăriile de sector, consiliile de sector, primăria generală, Consiliul Capitalei. De fiecare data când am mers la o filială, am avut trei subiecte în structura discursului, acela de a da încredere, încrederea exista la PNL București, motivare, motivare exista când vorbim de echipele care conduc și faptele pe care le-ați realizat”, a punctat președintele PNL.

