Într-un interviu exclusiv pentru DC News, profesorul universitar Bogda Teodorescu a vorbit despre un loc din Ungaria iubit de cetățenii români.

„Unul dintre cele mai bune localuri în care se poate mânca pe o autostradă se află dincolo de orașul Szeged, în Ungaria, la 100 de kilometri spre Budapesta. Localitatea se cheamă Lajosmizse. În localitatea respectivă există un local vechi de câțiva zeci de ani și în care meniul e în limba română. Se mănâncă monumental. Este unul din locurile în care mă opresc tot timpul să mănânc și vă pot spune și ce mănânc, am și scris, am și vorbit. Se mănâncă papricaș de somn, e o mâncare absolut spectaculoasă pe care ei o fac foarte, foarte bine“, a precizat, la DC News, Bogdan teodorescu.

Bogdan Teodorescu: Acum câţiva ani, Mamaia era la bătaie cu Ibiza. De ce nu era măgulitor

Profesorul universitar Bogdan Teodorescu a adus aminte de un articol din presa internaţională de acum câţiva ani în care Mamaia, staţiunea de pe malul Mării Negre, era recomandată turiştilor ca alternativă la Ibiza.

„România nu îşi exploatează turismul pentru că, după părerea mea, în fruntea turismului românesc nu a fost până în momentul de faţă cineva care să înţeleagă cum funcţionează acest fenomen. Din două părţi: ori ca turist, ori ca om documentat în domeniul ăsta. Turismul este şi un business pe care ar trebui să îl înţelegi ca să îl conduci. Dar este şi o formă de bucurie umană pe care ar trebui să o trăieşti ca să ştii ce să oferi.

Acum mulţi ani, încă era Radu Mazăre primar la Constanţa, atrăgeam atenţia că ori Lonely Planet, ori Sunday Times, făcuse o listă de locuri alternative de mers în Europa. Pe ideea să nu te duci acolo, du-te acolo. La concurenţă cu Ibiza era pusă Mamaia. De ce? Motivaţia era pe de o parte măgulitoare, pe de o parte nu. Partea măgulitoare era că era fain, distracţie, preţuri mai mici. Partea mai puţin măgulitoare era că erau fetele şi drogurile mai ieftine. Ăsta era un comentariu, în publicaţie zicea de distracţie. În comentarii apărea şi ideea asta cu drogurile“, a declarat Bogdan Teodorescu la DC News.

„În continuare, ne așezăm pe lipsa unui proiect și pe lipsa înțelegerii unei oferte reale pe care poți să o faci. Făcând o analiză, esența turismului pornește de la ce ai. România nu face parte dintre țările care au un mega obiectiv, precum are Franța - Parisul. Mă rog, Franța are mai multe mega obiective: Valea Loirei, Paris etc. Ungaria are Budapesta, un mega oraș atractiv pentru turiști. România nu are așa ceva, ci mai multe obiective foarte interesante, dar nici unul dintre ele nu este răpitor, precum piramidele de lângă Cairo, Valea regilor, nu avem așa ceva“, a mai punctat Teodorescu (citește continuarea AICI).

