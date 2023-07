Locuiești în Spania? Ce trebuie să faci pentru a ieși cu cel mic din țară

De multe ori, părinţii se află în dificultate: nu cunosc condiţiile de trecere a frontierei între diverse ţări, cu copiii minori. Călătoria minorilor în afara ţării de reşedinţă este supusă unor reguli care pot fi diferite de la un caz la altul. Este bine să cunoşti aceste reguli, pentru că elementul cheie este dacă minorul are sau nu NIE. Apoi, contează cine îl însoţeşte.

"Românii care nu au documente de reşedinţă în Spania trebuie să pregătească documentele pentru trecerea frontierei la plecarea din România", a precizat, recent Bogdan Chiş, consul la Madrid, în cadrul unei emisiuni la Radio Românul.

"Pentru a pleca din Spania, un minor român cu părinţi români nu are nevoie de niciun fel de declaraţie, în afara documentului de călătorie. Dacă unul dintre părinţi este spaniol, atunci cetăţeanul spaniol trebuie să se prezinte în faţa autorităţilor spaniole pentru a obţine o autorizaţie prin care declară că este de acord ca minorul să iasă din Spania" a mai spus consulul Bogdan Chiş.

Reguli pentru ieşirea cu copilul minor din Spania

În concluzie, pentru ieşirea copilului minor din Spania, care este rezident în Spania, este nevoie doar de buletin sau paşaport către România şi biletul de călătorie. La întoarcere, acelaşi copil cu reşedinţa în Spania şi care are NIE - Numero de Identidad de Extranjeros - dacă este însoţit de un singur părinte, nu are nevoie de procură din partea celuilalt părinte. Dacă nu are NIE, atunci au nevoie de procură.

Şi dacă minorul nu are NIE? În acest caz este necesară procură de la ambii părinţi! În cazul copilului minor cu părinţii divorţaţi, este necesară procura din partea părintelui tutore. Copiii care au naţionalitate spaniolă, deci care au DNI, nu au nevoie de niciun alt document la ieşirea din România către Spania, scrie Rador, citând ziaruromanesc.de.

În cazul copiilor care călătoresc cu orice altă persoană care nu este părinte, trebuie ştiut că este considerată terţă persoană şi bunica. Explicaţia este simplă: bunica nu este părintele minorului.

Minorii români care călătoresc în UE fără părinţi şi ies din Spania, chiar şi pentru un tur cu şcoala, trebuie să aibă, în unele cazuri, şi o autorizaţie semnată de părinţi, de al doilea părinte sau de tutore atât pentru a putea ieşi din Spania, cât şi pentru reintrarea pe teritoriul Spaniei. Nu există o normă europeană comună pentru asta. Fiecare ţară poate decide ce să ceară.

Chiar dacă ţara de destinaţie ar putea să nu ceară această autorizare, documentul ar putea fi solicitat de o ţară pe care o tranzitează. În cazul în care minorul călătoreşte cu avionul, sunt companii care solicită acest document. Multe dintre acestea cer un document oficial şi au chiar formulare în acest scop, potrivit e-justice.europa.eu.

Image by Freepik

