Congresul UDMR LIVE VIDEO: Cîțu: UDMR, partener care nu amenință, nu șantajează/ Ciolacu, ultimă rugăminte/ Hunor: Guvern minoritar, a doua opțiune

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România are vineri, 17 septembrie, congresul. VEZI VIDEO MAI JOS!

UPDATE:

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a ținut un discurs în deschiderea congresului formațiunii politice pe care o conduce în care a vorbit despre coaliția de guvernare. Coaliția din decembrie este prima noastră opțiune, a doua este un guvern minoritar, a spus liderul UDMR.

În deschiderea Congresului UDMR, Kelemen Hunor a vorbit despre stabilitatea guvernamentală.

„După 2008 după alegerile parlamentare, niciun partid nu a putut să stea patru ani să ducă un mandat la bun sfârșit. Am făcut un calcul, în 13 ani am avut 13 guverne și nu am luat în calcul guvernele interimare, este un lucru care ne pune pe gânduri”, a declarat președintele UDMR Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai spus că prima opțiune a partidului pe care îl conduce este să continue coaliția formată în 2020. Totuși, varianta unui guvern minoritar nu este exclusă.

„De aceea noi trebuie să facem un efort comun, să punem pe picioare coaliția formată în decembrie 2020. Este prima opțiune. Da, coaliția înseamnă compromis, înseamnă dialog, înseamnă înțelegerea celuilalt. A doua opțiune este un guvern interimar, dar responsabilitatea noastră e să dăm ceea ce a așteapă electoratul, populația, cetățenii”, a precizat Kelemen Hunor, arată Mediafax.

Congresul UDMR se desfășoară vineri la Sângerorgiu de Mureș. La eveniment participă numeroși lideri politici de la guvernare și din opoziție.

UPDATE:

Președintele PSD Marcel Ciolacu i-a cerut vineri, la congresul UDMR, lui Kelemen Hunor să le traducă exact colegilor din coaliție ceea ce a spus „ca să nu ne mai auzim vorbe că iarăși vrem să vindem Ardealul”.

„Domnule Hunor, o ultimă rugaminte, pentru că faceți parte din coaliția de guvernae, vă rog mult să le traduci exact ce am vrut să spun aici colegilo din coaliție, poate și domnului președinte Iohannis, ca să nu ne mai auzim vorbe că iarăși vrem să vindem Ardealul”, a spus la finalul discursului său Marcel Ciolacu. Replica fost primită cu aplauze și râsete de cei prezenți.

Liderul PSD a spus că problemele cetățenilor trebuie să fie prioritare în pezent, nu luptele politice: „Problemele cetățenilor astăzi sunt facturile și scumpirile. Și împotriva acestor lucruri trebuie să acționăm împreună. Vă spun sigur că putem citi cum vrem facturile, în română, în maghiară, în engleză, la fel de mari vor fi. Ideea este ce facem pentru ca cetățenii să treacă cu bine peste această iarnă”, arată sursa citată.

Ciolacu a precizat că prioritatea zero a PSD este plafonarea prețurilor la energie și gaze: „Vreau să avem discuții cu toate partidele responsabile pentru a construi o majoritate solidă, să trecem cât mai repede acest proiect de lege pin Parlament”, a adăugat liderul PSD.

Liderul PSD a relatat că, în drum spre congresul UDMR, a fost întrebat ce părere are de plăcuţele bilingve: „A rezistat PSD cu plăcuţa suedeză, nu văd o problemă cu plăcuţele bilingve”.

----

UPDATE:

UDMR este un partener pe care te poți bizui, nu amenință, nu șantajează, nu-și ia jucăriile și pleacă acasă”, a spus în Florin Cîțu în discursul pe care l-a ținut la congresul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România.

„Este o invitație pe care am acceptat-o cu plăcere. E normal să fie așa pentru că așa se întâmplă când ai alături un partener pe care știi că te poți baza. Stabilitatea este foarte importantă atunci când vrei să construiești ceva. Indiferent de ce se întâmplă, de negocieri, de dorințele fiecăruia, este esențial să știi la finalul zilei cel cu care discuți nu amenință, nu șantajează, nu-și ia jucăriile și pleacă acasă. UDMR este acest partener pe care te poți bizui”, a spus Florin Cîțu la congresul UDMR, conform Mediafax.

El spune că reformele vor continua: „Vă garantez acest lucru”.

„Românii așteaptă de la noi soluții. Cum să lăsăm România fără guvernare? Cetățenii români așteaptă de la clasa politică performanță, profesionalism și bună guvernare”, a mai spus Cîțu.

În timp ce-l invita la microfon, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus despre Florin Cîțu că este „un om deschis la dialog, un om rațional și un om cu care pot să colaborez”.

---

UPDATE:

„Suntem încă foarte tineri, dar dacă mă uit la politica românească am început să fim cei bătrâni din politică, activi, dar încă rezistăm”, i-a spus Kelemen Hunor lui Ludovic Orban, după discursul liderului PNL la congresul UDMR.

„Dacă-mi permiți o remarcă, Ludovic. Noi cam în același timp am început politica. Suntem încă foarte tineri, dar dacă mă uit la politica românească am început să fim cei bătrâni din politică, activi, dar încă rezistăm”, i-a spus Kelemen Hunor lui Ludovic Orban, după discursul acestuia la congresul UDMR.

În discursul său, Ludovic Orban a spus că PNL întotdeauna a avut o relație cu colaborare, mai apropiată sau mai puțin apropiată, cu UDMR, participând la mai multe guvernări.

„Întotdeauna am apreciat corectitudinea UDMR în respectarea programului de guvernare și a obiectivelor stabilite la nivel guvernamental. De asemenea, am apreciat calitatea profesională și morală a reprezentanților UDMR. (...) Vă garantez deschiderea PNL pentru punerea în practică a programului de guvernare și disponibilitatea de a ne așeza la masa dialogului petru a reface coaliția de guvernare”, a transmis Ludovic Orban.

----

La congres participă premierul Florin Cîţu, dar şi alţi lideri politici.

De altfel, premierul îi lăuda pe partenerii de guvernare şi afirma că acest congres va fi un festival al democraţiei. „Așteptăm să vedem un festival al democrației cu adevărat pentru că în alte partide este un festival al ridicolului”, a declarat Florin Cîțu, care a asigurat UDMR că vor guverna împreună patru ani.

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, anunţă soluţia pentru rezolvarea crizei din coaliţie.

„Soluția cea mai bună sau cea mai potrivită ar fi refacerea coaliției PNL, USR PLUS și UDMR. Puteți să mă întrebați dar cum și când? La aceste două întrebări am mai puține răspunsuri, dar știu că până nu se termină congresele celor două partide, nu va fi posibilă o refacere a coaliției. După ce colegii noștri din PNL și USR vor alege președintele partidelor respective, sigur, trebuie să ne întoarcem la masa negocierilor și trebuie să facem un efort, prin compromis, prin a lăsa fiecare câte ceva, dar până atunci ar trebui să ne oprim prin declarații cu toții, ar trebui să terminăm cu această atitudine de ninja pe Facebook”, a spus Kelemen Hunor, la RFI, citat de Mediafax.

Guvernul minoritar, o soluţie riscantă

„Nu văd eu altă soluție viabilă pe termen de trei ani de zile, până la sfârșitul ciclului electoral, decât această coaliție. Dacă nu se poate, atunci trebuie căutată altă soluție, inclusiv un Guvern minoritar, cu susținere din partea celor care punctual vor dori să susțină Guvernul, dar această variantă este din punctul meu de vedere extrem de riscantă, mai ales pentru o perioadă de trei ani de zile. Dacă am fi cu un an înainte de alegeri, hai, mai merge, dar așa nu”, a mai spus președintele UDMR.

El consideră că nici a treia variantă nu trebuie exclusă: „Soluția constituțională posibilă, neprobată niciodată în România în 30-31 de ani, soluția alegerilor anticipate, dar această variantă este mai puțin probabilă și oricum nu se poate realiza de la o zi la alta, dar nu putem exclude nici această variantă”.​