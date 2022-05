Liderul partidului Jobbik din Ungaria propune castrarea chimică a pedofililor

Liderul partidului de extremă dreapta Jobbik din Ungaria, Péter Jakab, a cerut guvernului să ia în considerare castrarea chimică a pedofililor, după ce a susținut că legea privind protecția copilului nu merge suficient de departe.

„Când vine vorba de combaterea pedofililor, mijloacele de castrare chimică vor trebui luate în considerare pentru introducere”, a spus Jakab.

Parlamentul ungar a aprobat vara trecută o lege privind protecția copilului, care a fost supusă unor critici dure din partea mainstreamului european, Ungaria susținând că legislația a fost motivul principal pentru care Uniunea Europeană a lansat proceduri de încălcare a dreptului comunitar împotriva țării.

„De asemenea, am votat în favoarea legii pedofililor pentru că noi am fost cei care am cerut ca pedofilii să fie tratați mult mai dur”, a spus Jakab. „În viitor, voi continua pe această linie.”, a dăugat el.

Castrarea chimică este deja în vigoare într-o serie de țări europene, precum Germania, dar ca opțiune de tratament și nu ca pedeapsă. Tratamentul implică de obicei injecții sau pastile menite să reducă testosteronul, ceea ce reduce libidoul și impulsurile sexuale.

Jobbik, care a candidat împreună cu alte cinci partide majoritar de stânga la alegerile generale din 3 aprilie, și-a redus numărul de locuri la nouă, de la 26 în timpul ciclului anterior în legislatura de 199 de locuri a țării. Jobbik a fost descris ca un partid de extremă dreapta, dar se pare că a încercat să-și îmbunătățească mesajul în ultimii ani și să renunțe la retorica antisemită. Cu toate acestea, alianța cu partide în mare parte de stânga, multe care promovează educația sexuală în sălile de clasă, imigrația în masă și o UE centralizată, ridică, de asemenea, întrebări despre poziția reală a partidului cu privire la o varietate de probleme cheie, conform RMX.

Von der Leyen, întâlnire de gradul zero cu Viktor Orban după ce Ungaria blochează un proiect de embargo asupra petrolului rusesc

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se deplasează luni în Ungaria pentru a discuta cu premierul ungar Viktor Orban despre 'securitatea de aprovizionare energetică a Europei', a anunţat purtătorul său de cuvânt, în contextul în care Budapesta blochează un proiect de embargo asupra petrolului rusesc, relatează AFP şi Reuters.

Ţară dependentă de achiziţiile de petrol din Rusia, Ungaria le cere partenerilor săi din UE garanţii pentru aprovizionarea sa pentru a-şi da acordul pentru un al şaselea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, care include o sistare a achiziţiilor de petrol din această ţară.

Potrivit şefului biroului de presă al premierului ungar, Bertalan Havasi, Ursula von der Leyen va discuta cu şeful guvernului ungar în cadrul unui dineu de lucru, relatează agenţia ungară de presă MTI, scrie Agerpres (citește AICI).

