Kim Jong-un, călare pe un cal alb la o paradă militară masivă: Armata nord-coreeană să-și „întărească puterea pentru a anihila inamicul” / FOTO+VIDEO

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut armatei țării să „își întărească puterea în toate modurile pentru a anihila inamicul”, după ce noile imagini din satelit au arătat pregătiri sporite pentru un posibil test nuclear.

Kim a făcut aceste remarci în timpul ședințelor foto cu soldați implicați în vasta paradă militară pe care țara a organizat-o, luni, pentru a marca cea de-a 90-a aniversare de la înființarea armatei.

Fotografiile publicate de presa de stat l-au arătat pe Kim călare pe un cal alb și purtând o tunică albă, în stil militar, cu ornamente aurii, în timp ce saluta trupele.

Kim Jong Un mounted a white horse during a group photo session with participants of North Korea's recent military parade.



