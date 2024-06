Justiția în vremea generalilor. Celebru avocat rupe tăcerea: Să faci apărări la DNA era foarte greu. Totul se raporta la informațiile de la servicii

Celebrul avocat George Moloman a fost întrebat de jurnalista Laura Duță, în emisiunea ”Culisele Justiției”, de la DCNews și DCNewsTV, despre perioada în care sistemul de justiție ar fi fost controlat de ”generalii” care în zilele noastre dau cu subsemnatul la DNA.

Avocatul a răspuns:

”În perioada aceea a fost foarte greu, putem spune că și noi, avocații, am lucrat sub presiune, ușor terorizați. (...) Din păcate, în acea perioadă foarte grea, efectiv să faci apărări la DNA era foarte greu. Aveai acces ceva mai greu la dosar, aveai acces foarte greu la informații pentru că foarte multe erau clasificate, iar dacă nu ai ORNISS, nu ai acces la aceste informații. Nu de puține ori, am observat că, pe bandă rulantă, se admiteau cererile de arestare preventivă în contextul în care noi, apărarea, nu vedeam nicio probă materială, directă, cu privire la acuzare. Ulterior, am aflat că totul se raporta la informațiile pe care serviciile le furnizau DNA-ului, în speță procurorilor”.

Vezi mai mult în video de la minutul 07:30:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News