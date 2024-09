Israelul îi propune o înțelegere liderului Hamas, Yahya Sinwar, în schimbul eliberării ostaticilor din Gaza, potrivit presei

Potrivit radioteleviziunii publice Kan, propunerea ar include, de asemenea, eliberarea de deţinuţi palestinieni şi un nou sistem de guvernare în Gaza, însă nu a fost furnizat niciun alt detaliu.



Conform cotidianului Times of Israel, un oficial israelian a confirmat că mediatorul între familiile ostaticilor şi guvern, Gal Hirsch, le-a prezentat americanilor planul, iar aceştia ar urma să îl transmită unor responsabili arabi neidentificaţi.



SUA sunt, alături de Qatar şi Egipt, mediatori între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas. Liderul acesteia, Yahya Sinwar, care nu a apărut în public de un an, este unul din oamenii cei mai căutaţi de Israel, care îl consideră arhitectul atacului terorist din 7 octombrie anul trecut.



Întrebat joi într-o conferinţă de presă despre informaţiile difuzate de Kan şi Times of Israel, un purtător de cuvânt israelian, David Mencer, nu a răspuns. El a amintit însă declaraţii anterioare în care comunităţii internaţionale i se cerea să exercite presiuni asupra Hamas pentru a face concesii în vederea ajungerii la un acord.

"Orice persoană care vrea să contribuie la eliberarea ostaticilor noştri trebuie să facă presiuni asupra criminalului Sinwar şi nu asupra premierului statului Israel, a spus Mencer.



Conflictul militar dintre Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas a izbucnit după atacul terorist de o amploare fără precedent efectuat în 7 octombrie 2023 de comandouri ale militanţilor palestinieni în sudul Israelului, când 1.205 de persoane au fost ucise, în cea mai mare parte civili.



Alte 251 de persoane au fost răpite de Hamas în acea zi şi duse în Fâşia Gaza, dintre care 97 încă se află în viaţă, iar 33 au fost declarate de armata israeliană drept decedate.



Forţele de apărare israeliene au ripostat cu o campanie de bombardamente, urmată de o operaţiune terestră complexă, împotriva poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza. Potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, acţiunile militare israeliene s-au soldat, din 7 octombrie 2023 până miercuri la prânz, cu 41.272 de morţi şi 95.550 de răniţi în rândul palestinienilor, conform Agerpres.

